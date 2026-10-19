Kasia Smutniak torna in un luogo che appartiene alla sua storia personale per interrogarsi sul tempo, sulla memoria e sulla felicità. Un documentario nato da un viaggio lontano, diventato negli anni una ricerca intima e universale. Presentato alla 21esima Festa del Cinema di Roma e in arrivo prossimamente nelle sale distribuito da Fandango

Durante la conferenza stampa, Kasia ha raccontato che il film è nato da un'esigenza profondamente personale: il desiderio di conoscere e far conoscere una comunità che studia la felicità. "Che cosa dobbiamo fare per essere felici?", è la domanda da cui prende forma il documentario, ma anche quella che accompagna la regista nel suo percorso.

Dal viaggio con Pietro Taricone a un manuale della felicità

Smutniak ha spiegato di aver avuto bisogno di aggrapparsi a questa idea e di aver sentito l'urgenza di raccontarla, trasformando un'esperienza vissuta in una riflessione più ampia. Non la ricerca di una risposta definitiva, dunque, ma la possibilità di guardare al futuro con uno sguardo diverso, attraverso una cultura e un modo di vivere capaci di suggerire nuove prospettive. Il film nasce anche dal desiderio di tornare su immagini e ricordi che hanno attraversato oltre vent'anni della sua vita. Il primo viaggio in Mustang, compiuto nel 2003 insieme a Pietro Taricone, è diventato nel tempo qualcosa di più di una memoria da conservare: un'esperienza che continua a generare domande e a cambiare significato. Smutniak non si limita a guardare indietro, ma prova a capire che cosa quel luogo possa raccontare oggi, a lei e agli spettatori.