L'AMICIZIA TRA LILO E STITCH, LA DATA DI USCITA NEI CINEMA

L’attrice Maia Kealoha, 9 anni, che nel live-action Lilo & Stitch ha interpretato la protagonista Lilo, è salita sul palco per presentare anche il sequel Lilo & Stitch 2, mentre Stitch salutava il pubblico dallo schermo. Chris Sanders, doppiatore del personaggio di Stitch e co-regista del film d’animazione originale Lilo & Stitch (2002), dirigerà anche il nuovo progetto, che uscirà nei cinema il 28 maggio 2028. Disney aveva annunciato il progetto del sequel live-action circa un mese dopo l’uscita nelle sale del remake del film d’animazione Lilo & Stitch (2025) di Dean Fleischer Camp, che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale. “Se fosse l’idea giusta. Non lo farei solo perché c’è una nuova richiesta di mercato. Ma mi piace molto anche l’idea di realizzare uno spin-off animato come serie episodica o miniserie”, aveva dichiarato alla rivista Variety Fleischer Camp, che aveva diretto il primo episodio, in merito alla possibilità di tornare alla regia anche di un potenziale sequel. In ogni caso, Disney aveva rivelato i piani per il sequel nella giornata del 26 giugno, cioè il 26/6, un riferimento al nome in codice di Stitch, anche noto come Esperimento 626. Il live-action originale racconta la storia di Lilo, una giovane ragazza hawaiana che desidera ardentemente avere un migliore amico e che presto diventa Stitch, l’esuberante alieno che approda sulla Terra proprio quando lei ha più bisogno di lui. Finora, Disney non ha ancora annunciato ulteriori novità sul film, ma nel frattempo Fleischer Camp aveva citato Chris Sanders, la voce originale dell'alieno blu: “È stata una delle prime conversazioni. Mi sono assicurato di avere questa conferma prima ancora di accettare il progetto. Ho detto: “Chris Sanders”. E loro hanno risposto: “Sì, non vede l’ora di tornare”, quindi lavorare con lui è stato un sogno”. Secondo i piani originari, il primo episodio era destinato alla distribuzione diretta in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), ma alla fine è stata scelta una distribuzione nelle sale cinematografiche. “Io e gli altri registi abbiamo sempre creduto che potesse essere un grande blockbuster estivo, perfetto da vedere sul grande schermo”, aveva dichiarato Fleischer Camp. “Sono orgoglioso di come abbia centrato in pieno l’obiettivo. È divertentissimo, pieno d’azione e molto emozionante”. Ora non resta quindi che attendere l’annuncio di ulteriori novità sul sequel, che sta già stuzzicando la schiera di fan delle avventure di Lilo e Stitch.