The Body, il cast della serie tv horror che ha scalato le classifiche di Netflix
The Body è su Netflix dall’11 novembre con tutti gli otto episod, ed è visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick. Teen drama con atmosfere horror, ambientato in una scuola cattolica, creato da Quinn Shephard e prodotto tra gli altri da Riley Keough, nei primi cinque giorni ha raccolto 5,1 milioni di visualizzazioni, è arrivata terza nella classifica mondiale delle serie in lingua inglese ed è entrata nella top 10 di 80 Paesi