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Nnamdi Asomugha è padre Franklin, guida spirituale della St. Marks e zio di Grace. Dopo quello che è successo alla nipote vuole capire se la causa sia medica o qualcosa di più oscuro. Prima di fare l’attore Asomugha è stato un campione di football americano: ha giocato con Raiders, Eagles e 49ers e si è ritirato nel 2013.