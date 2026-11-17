«Adesso voi siete il corpo di Cristo. Ognuno di voi ne fa parte». Parola di San Paolo, capitolo 12 della Prima lettera ai Corinzi. Ed è con l'apostolo delle genti, mica con un tormentone pop, che si apre The Body, la serie in otto episodi creata da Quinn Shephard e disponibile su Netflix dall'11 novembre. Si sa: il diavolo si nasconde nei dettagli, ma pure il buon Dio non scherza. Sicché, tra un amen e un'ostia, dalla navata si trasloca sul prato della scuola, dal sacro al profano, senza nemmeno il tempo di un segno della croce. Lì si allenano le Lions, la squadra di ballo della St. Mark's Catholic High School: corpi ineluttabilmente umani, pieni di vita, sogni, desideri, speranze, paure. Fa capolino persino una canotta con l'irriverente scritta “Jesus saves, I spend” (Gesù salva, io spendo, ovvero il catechismo secondo Paris Hilton). Le ragazze scaldano i muscoli e l'anima, la co-capitana Elise fotografa e sentenzia: «Sembrate un gruppo di lesbiche». In due minuti il programma è servito: la comunione e lo stretching, iil corpo mistico e quello che suda.

D'altronde il titolo non mente. The Body è uno straordinario contraltare a C'era una volta il corpo (Feltrinelli, 2024), l'illuminante saggio in cui Walter Siti ragiona su quel che resta della carne nell'epoca che la vorrebbe superata. Qui il corpo c'è ancora, eccome, e reclama la sua parte. Tant'è che la storia è ambientata nel 2004: l'anno in cui a Harvard nasce Facebook e in cui George W. Bush viene rieletto con oltre 62 milioni di voti, il numero più alto mai raggiunto fino ad allora da un candidato alla presidenza (le urne si aprono il 2 novembre, due giorni dopo l'Halloween da cui tutto ha inizio). L'ultimo istante prima che la vita traslocasse sugli schermi, tra le chat di AOL, il gracchiare dei modem analogici, i Nokia e le tute di ciniglia. Un mondo in cui per sparlare di qualcuno toccava ancora guardarlo in faccia. O quasi

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