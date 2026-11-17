The Body, la recensione: su Netflix una serie teen tra Mean Girls e le streghe di SalemSerie TV © 2026 Netflix, Inc.
Introduzione
L'ostia e l'ecstasy, il crocifisso e gli strass, il catechismo e il desiderio. Su Netflix è arrivata The Body, la serie in otto episodi di Quinn Shephard (Under the Bridge) ambientata nel 2004 in un liceo cattolico: dopo un rito di iniziazione ad Halloween, con tanto di preghiera a Satana, Grace (Sofia Wylie) finisce in coma e le compagne della squadra di ballo, le Lions, cominciano ad avere visioni. Isteria di massa o miracolo? Tra amore queer, senso di colpa e nostalgia Y2K, con Kristina Bogic, Sara Boustany e Geena Meszaros, un teen drama in cui sacro e profano vanno a braccetto, al ritmo di Kelly Clarkson e Björk. La recensione, la trama, il cast, la colonna sonora e, come sempre, il cocktail
Quello che devi sapere
The Body, la recensione: sacro e profano secondo Netflix
«Adesso voi siete il corpo di Cristo. Ognuno di voi ne fa parte». Parola di San Paolo, capitolo 12 della Prima lettera ai Corinzi. Ed è con l'apostolo delle genti, mica con un tormentone pop, che si apre The Body, la serie in otto episodi creata da Quinn Shephard e disponibile su Netflix dall'11 novembre. Si sa: il diavolo si nasconde nei dettagli, ma pure il buon Dio non scherza. Sicché, tra un amen e un'ostia, dalla navata si trasloca sul prato della scuola, dal sacro al profano, senza nemmeno il tempo di un segno della croce. Lì si allenano le Lions, la squadra di ballo della St. Mark's Catholic High School: corpi ineluttabilmente umani, pieni di vita, sogni, desideri, speranze, paure. Fa capolino persino una canotta con l'irriverente scritta “Jesus saves, I spend” (Gesù salva, io spendo, ovvero il catechismo secondo Paris Hilton). Le ragazze scaldano i muscoli e l'anima, la co-capitana Elise fotografa e sentenzia: «Sembrate un gruppo di lesbiche». In due minuti il programma è servito: la comunione e lo stretching, iil corpo mistico e quello che suda.
D'altronde il titolo non mente. The Body è uno straordinario contraltare a C'era una volta il corpo (Feltrinelli, 2024), l'illuminante saggio in cui Walter Siti ragiona su quel che resta della carne nell'epoca che la vorrebbe superata. Qui il corpo c'è ancora, eccome, e reclama la sua parte. Tant'è che la storia è ambientata nel 2004: l'anno in cui a Harvard nasce Facebook e in cui George W. Bush viene rieletto con oltre 62 milioni di voti, il numero più alto mai raggiunto fino ad allora da un candidato alla presidenza (le urne si aprono il 2 novembre, due giorni dopo l'Halloween da cui tutto ha inizio). L'ultimo istante prima che la vita traslocasse sugli schermi, tra le chat di AOL, il gracchiare dei modem analogici, i Nokia e le tute di ciniglia. Un mondo in cui per sparlare di qualcuno toccava ancora guardarlo in faccia. O quasi
I titoli di testa di The Body: gotico, fucsia e strass
Ça va sans dire, pure l'occhio vuole la sua parte di peccato. La dicitura “A Netflix Series” campeggia in rosa fucsia e in caratteri gotici, scortata da una teoria di croci e sovrimpressa, con somma impudenza, sugli shorts di una Lion in pieno allungamento. Poi tocca al titolo: The Body composto con gli strass, sberluccicante come una tuta di ciniglia o la cover di un cellulare a conchiglia, e adagiato su L'incubo di Johann Heinrich Füssli, l'olio su tela del 1781 oggi al Detroit Institute of Arts: una fanciulla in bianco riversa nel sonno, un demone accovacciato sul petto (lo stesso quadro che Ken Russell ricreò in Gothic, nel 1986). Intanto il sacerdote scandisce «Il corpo di Cristo» e i fedeli rispondono «Amen». Chi ha orecchie per intendere, e occhi per Grace, intenda. In fondo il gotico è il carattere della Bibbia di Gutenberg, ma pure quello dei tatuaggi e delle magliette da centro commerciale dei primi anni Duemila. Dal fucsia al glitter, ancora una volta sacro e profano limonano. E senza chiedere il permesso al parroco.
The Body, la trama: Halloween 2004 alla Casa del Diavolo
È il 31 ottobre 2004. Maddie Delaney (Shirley Chen), stella delle Lions, si è rotta la caviglia a due settimane dalle regionali e le capitane Anya Butler (Kristina Bogic) ed Elise Zakaria (Sara Boustany), amiche del cuore che si chiamano “moglie” a vicenda, devono trovare una sostituta. Si presentano in due: Grace Franklin (Sofia Wylie), devota nipote di padre Sam Franklin (Nnamdi Asomugha), il preside, e Lisbeth Anderson (Geena Meszaros), la nuova arrivata, cresciuta con il fratello Leo (Jackson Kelly) e la madre Catherine (Louisa Krause) in una famiglia di cristiani fondamentalisti. Vince Grace, e non poteva essere diversamente. L'iniziazione si celebra la sera stessa in un ex convento ribattezzato la Casa del Diavolo: costumi succinti, alcol a fiumi, pasticche di ecstasy distribuite come «corpo di Satana» e una preghiera per gioco al Principe delle Tenebre, cui si offre la vergine Grace in cambio di un piazzamento alle regionali. Lisbeth, per onorare il dress code, si avvolge in un lenzuolo e si traveste da Gesù: Dio sexy, come recita il titolo italiano del primo episodio (in originale, assai meno timorato, Slutty God). Ma Satana come fa a capire che si è trattato di uno scherzo (da preti)?
Al mattino Grace è in coma, e le analisi non trovano traccia di droghe. Anya e Lisbeth custodiscono un segreto che le lega e le ricatta, le Lions giurano il silenzio e, una dopo l'altra, cominciano a vedere Grace: visioni, svenimenti, convulsioni. Durante una messa Elise finge un'apparizione, con tanto di occhiolino all'amica, e da lì la faccenda sfugge di mano a tutti. Viene in mente l'episodio del falso miracolo in La dolce vita (1960) di Federico Fellini, con i due bambini che giurano di aver visto la Madonna e la folla che accorre sotto la pioggia, tra riflettori, paparazzi e infermi. Di più non è lecito dire. Il resto è silenzio, o meglio, pettegolezzo (che per Suor Imelda, interpretata da Clare Coulter. è uno strumento del diavolo).
Il cast di The Body: Anya, Elise, Lisbeth e le Lions
Quinn Shephard sa bene che i personaggi, come i figli, so' piezz' 'e core. Li ama tutti, pure quelli in apparenza inamabili. E allora parliamo di te, Anya Butler. Ape regina della St. Mark's, hai i capelli giusti, la giacca giusta e il fidanzato giusto (Steven, ovvero Orlando Norman, sempre cinque passi indietro rispetto agli eventi). E hai il terrore di ciò che provi per Elise. Un vorrei, però in fondo non posso. Mai un sì, ma nemmeno un no. L'australiana Kristina Bogic ti presta calore e panico, mentre Sara Boustany regala a Elise la lingua tagliente e il cuore esposto di chi ama e non può dirlo alla luce del sole. Poi ci sei tu, Lisbeth, che più che una manipolatrice sei una sopravvissuta: Geena Meszaros ti rende comica e inquietante nella stessa inquadratura (la stessa Shephard ha raccontato che il provino dell'attrice ha spinto la serie verso la commedia). Sofia Wylie, che arriva da High School Musical: The Musical: La serie, deve recitare quasi sempre da ferma, modello bella addormentata, eppure resta il centro di gravità permanente. Shirley Chen dà a Maddie una fede senza difese, Jackson Kelly disegna un Leo che riempie i quaderni per scacciare i pensieri impuri.
Tra gli adulti, Nnamdi Asomugha è un padre Franklin che confessa tutti e non può confidarsi con nessuno; Louisa Krause una madre divorata dal trauma religioso; e Gabby Windey, vincitrice del reality The Traitors al debutto da attrice, una Coach Miller incinta, rinata in Cristo e fasciata di ciniglia. Le suore, dal canto loro, citano Il ritratto di Dorian Gray e il Faust, come è giusto che sia quando in ballo (è il caso di dirlo) c'è l'anima
Quinn Shephard tra Il crogiuolo, Mean Girls e il camp
Shephard, 31 anni, già autrice di Under the Bridge, ha scritto la prima versione del pilot poco più che ventenne, nell'anno del suo coming out, e definisce il tono della serie «gritty camp». A quindici anni era ossessionata da Il crogiuolo di Arthur Miller e dalle streghe di Salem, tanto da dedicare a una recita scolastica di quel testo il suo primo film, Blame (2017). Il resto del pantheon lo dichiara lei stessa: Carrie, Creature del cielo, Jennifer's Body e Mean Girls, uscito guarda caso proprio nel 2004. Qui il desiderio tra ragazze è il testo, il contesto e pure il pretesto. «Anche le scene che non sono lesbiche sono lesbiche», ha detto la showrunner a The Cut. E torna alla memoria Memento Mori (1999) dei sudcoreani Kim Tae-yong e Min Kyu-dong, secondo capitolo della saga Whispering Corridors: un liceo femminile, un amore tra due studentesse, un diario e un fantasma che contagia l'intero istituto. Corsi e ricorsi dei corridoi.
Non c'è moralismo, in The Body, né morbosa pruderie. Se racconti adolescenti abbienti dei primi anni Duemila non puoi certo vestirle come nell'Inghilterra vittoriana. Eppure lo sguardo non è mai da buco della serratura: è quello di chi c'è passata. Shephard firma la regia di quattro episodi (gli altri sono di Kevin Phillips e della co-showrunner Gina Gammell), le coreografie sono di Ryan Heffington, l'uomo di Chandelier di Sia, e tra i produttori esecutivi c'è Riley Keough con la Felix Culpa, la casa di produzione che divide con Gammell. Nomen omen: «O felix culpa», canta l'Exsultet nella notte di Pasqua, la colpa felice che meritò un così grande redentore. Come dire che senza il peccato non ci sarebbe la serie. E nemmeno la salvezza.
Isteria di massa in The Body: i serpenti, il leone, il diavolo
Tra il tormento e l'estasi (anzi, l'ecstasy), la serie è un'acuta riflessione sulla psicosi collettiva. La regola, ha spiegato Shephard, è che ogni evento con una possibile lettura soprannaturale ne abbia sempre una medica, terrena. Il contagio, del resto, vanta una lunga e onorata storia: dalle orsoline di Loudun, anno 1634, che ispirarono Aldous Huxley e poi I diavoli (1971) di Ken Russell, alle studentesse di Le Roy, nello Stato di New York, colte nel 2011 da tic e spasmi poi ricondotti a un disturbo di conversione. E c'è chi alla prova della fede affida la pelle: gli Anderson vengono dal mondo delle congregazioni pentecostali che maneggiano serpenti velenosi durante le funzioni, prendendo alla lettera il Vangelo di Marco («prenderanno in mano serpenti», 16,18).
Così sotto lo stesso tetto si incontrano due cristianesimi, quello dei serpenti e quello dell'incenso. Le ragazze della St. Mark's si chiamano Lions, e non a caso: il leone è il simbolo dell'evangelista Marco. Tuttavia è d'uopo ricordare che nella Prima lettera di Pietro (5,8) il diavolo è paragonato a un «leone ruggente» che si aggira in cerca di chi divorare. Insomma, ci sono sempre il bene e il male, le preghiere e i party a base di ecstasy e alcol, un crocifisso appeso sopra ogni trasgressione. E il disegno di Leo che scandalizza la scuola, Grace nuda e legata, ricalca un Agnus Dei: l'agnello con le zampe strette dalla corda (viene in mente quello di Zurbarán). Vittima sacrificale, parimenti alla compagna di banco.
La colonna sonora di The Body: Kelly Clarkson, Björk e Kylie
La musica è una macchina del tempo, e qui va a tutto gas. Breakaway di Kelly Clarkson torna più volte, a stemperare la tensione; e poi Ciara, Chingy, Sean Paul, i No Doubt, le TLC, Gasolina di Daddy Yankee (la preferita di Gina Gammell). Shephard spera di risentire nei club Confide in Me di Kylie Minogue e racconta di aver temuto fino all'ultimo il no di Björk per Unravel, che accompagna una sequenza del settimo episodio. Per il ballo a due di Anya ed Elise alle regionali, invece, Kristina Bogic e Sara Boustany hanno proposto Lover, You Should've Come Over di Jeff Buckley, e Heffington ci ha costruito sopra un numero intero. Le musiche originali sono di Christopher Stracey.
The Body vale la pena? Il giudizio sulla serie Netflix
Sì. Tra queer, citazioni, sacro, profano, senso di colpa e sesso, The Body è una serie originale, che adotta un linguaggio aderente alle sue protagoniste e non le giudica mai. Non tutto viene rivelato negli otto episodi, e non è necessariamente un male: il mistero di Grace resta sospeso tra la scienza e la grazia (nomen omen, di nuovo), magari in attesa di una seconda stagione. Va gustata così, senza fretta, come un rito. O come un peccato veniale.
Finita la serie, ho pensato a Proust e alle sue fanciulle in fiore, a quei volti ancora confusi nel rossore dell'aurora, da cui i lineamenti veri non sono ancora emersi. «L'adolescenza è anteriore alla solidificazione assoluta», si legge in All'ombra delle fanciulle in fiore. Forme che mutano senza posa, come il mare. San Paolo, in fondo, diceva la stessa cosa alla comunità di Corinto: un corpo solo, molte membra. Le Lions lo imparano a proprie spese. Ognuna ne fa parte
Se fosse un cocktail
Si chiamerebbe Felix Culpa. Una variazione sul Corpse Reviver, il “Resuscita morti” (e ogni riferimento è puramente voluto): gin, Vin Santo al posto del Lillet (il vino che di santo ha il nome incontra il distillato del peccato), succo di limone, un cucchiaino di sciroppo di melagrana, per quel rosa fucsia che non guasta e perché, secondo alcuni, era quello il frutto che pendeva dall'albero dell'Eden, e un velo di assenzio a profumare la coppa, giacché anche la fata verde ha le sue tentazioni. Si shakera con ghiaccio, si filtra in una coppetta ben fredda con il bordo passato nello zucchero glitterato e si guarnisce con una sottile cialda d'ostia. Dolce al primo sorso, amaro al secondo. Da bere dopo essersi confessati. O subito prima.
The Body, la scheda della serie
• Titolo: The Body
• Creata da: Quinn Shephard
• Showrunner: Quinn Shephard e Gina Gammell
• Regia: Quinn Shephard, Kevin Phillips, Gina Gammell
• Cast: Kristina Bogic, Sara Boustany, Geena Meszaros, Sofia Wylie, Shirley Chen, Jackson Kelly, Nnamdi Asomugha, Louisa Krause, Orlando Norman, Marcel Ruiz, Gabby Windey
• Musiche: Christopher Stracey
• Coreografie: Ryan Heffington
• Produttori esecutivi: Quinn Shephard, Amy Israel, Peter Chernin, Josh Stern, Riley Keough, Gina Gammell, Sacha Ben Harroche, M. Blair Breard
• Episodi: 8
• Genere: teen drama, thriller psicologico, horror
• Dove vederla: Netflix, dall'11 novembre 2026