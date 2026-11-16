Lo show Netflix ha già conquistato il pubblico della piattaforma di streaming, che spera in un nuovo ciclo di episodi in grado di sciogliere i nodi irrisolti della trama Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

The Body ha fatto debutto su Netflix lo scorso 11 novembre ed è già uno dei titoli più visti della piattaforma nonché uno dei più dibattuti sui social media, da X a TikTok, merito della scrittura accattivante di uno show coming of age che attraversa i generi, in grado di coinvolgere un pubblico più ampio di quello a cui apparentemente era destinato, i giovanissimi e quelli che lo sono stati nei primi anni del Duemila, l'epoca in cui è ambientata la storia.

Ci sarà una seconda stagione? I fan sperano di sì. Ci sono tante domande senza risposta, specie dopo il cliffhanger con cui si chiude la stagione i cui episodi (otto) sono tutti disponibili su Netflix, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.

Il mistero di Grace The Body mescola teen drama e horror religioso dando vita a un racconto che ruota attorno alla figura di Grace, una studentessa di una scuola cattolica molto osservante, che finisce al centro di un rito di iniziazione compiuto dalle ragazze del gruppo delle Lions, le ragazze più popolari dell'istituto, nel quale era appena stata ammessa.

Dopo aver assunto ecstasy, si sente male. Due compagne di scuola, Anya e Lisbeth, la trovano morta e, prese dal panico, la riaccompagnano a casa invece di portarla in ospedale.

Grace non è morta ma è finita in un misterioso, inspiegabile e profondo coma. Passano i giorni, non si risveglia, iniziano le veglie di preghiera per lei che, nel frattempo, è il pensiero fisso delle amiche colpevoli. Inizia ad apparire nelle visioni di qualcuno, forse è una santa.

Al culmine della lotta tra chi cerca la verità e chi tenta di insabbiarla, Grace apre gli occhi e dice di essere Dio. Cosa è davvero successo? Qual è la sua esperienza dell'accaduto? Il finale della stagione non va oltre ma apre un largo ventaglio di possibilità per il futuro. Vedi anche The Body, primo trailer della serie in streaming su Netflix. VIDEO

Le idee dell'ideatrice della serie Quinn Shepard Quinn Shepard, ideatrice di The Body e co-showrunner insieme a Gina Gammell, ha detto a What's On Netflix, di avere idee per una possibile stagione 2.

Le idee sono legate alla qualità del finale e alle domande a cui non fornisce risposta.

"Non posso parlarne molto", ha detto Shepard, che ha proseguito: "Ci sono alcune idee che mi frullano per la testa per una seconda stagione. Penso che saremmo davvero fortunati se arrivasse, ci piacerebbe tantissimo realizzarla".

Anche le domande relative alla incredibile soundtrack, tutta realizzata con hit in voga nel 2004, ha indotto Shepard ad accenare a una nuova stagione: Quando scriverò la seconda stagione credo che ascolterò la colonna sonora attuale".

Grace potrebbe essere il perno della seconda stagione e Shepard anticipa che potrebbe avere più dialogo, dal momento che per quasi tutta la prima stagione è rimasta in coma diventando l'oggetto delle ossessioni, dei sensi di colpa e delle proiezioni della scolaresca e della comunità.

Nel futuro toccherà a lei trovare la strategia per essere vista, l'obiettivo - alla fine - di tutte le adolescenti sue compagne di scuola, in cerca di attenzione e di amore da parte degli altri, coetanei e non solo.