The Body, il primo trailer della serie tv Netflix. VIDEO

Netflix ha diffuso il trailer in italiano di "The Body", la nuova serie televisiva horror con protagonisti teen, che arriverà in streaming l'11 novembre. Sviluppata su un soggetto originale di Quinn Shepard, scrittrice e regista del film "Not Okay", vede la partecipazione nel cast di Sophia Wyle, Geena Meszaros, Bella Neuspiel e tanti nuovi volti del piccolo schermo.

A novembre una nuova storia oscura e sovrannaturale approda sul piccolo schermo pronta a conquistare gli appassionati del genere che, magari, apprezzano le storie di adolescenti e le atmosfere d'inizio Duemila.

The Body, la nuova serie ideata e scritta da Quinn Shepard (che si era già messa alla prova con gli adolescenti col film Not Okay e la miniserie crime Under the Bridge), arriva in tv tra meno di un mese, con gli otto episodi che la compongono disponibili in streaming su Netflix dall'11 novembre, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Lo show, un thriller psicologico ammantato d'orrore, è l'occasione per conoscere molti volti nuovi della serialità contemporanea, che affiancano star che hanno già maturato esperienza altrove, come Geena Meszaros (già vista in High School) e Sophia Wyle (nel cast di High School Musical: The Musical: La Serie).

Adolescenza, paura e rituali macabri nel trailer

Una semplice attività scolastica in un'istituto superiore per ragazze cattoliche diventa il primo passo per la discesa negli inferi per l'intera comunità, vittima di isteria di massa e terrore per una serie di eventi oscuri.

I provini per la squadra di danza dell'istituto rivelano nuovi talenti e mettono in luce dinamiche tossiche tra le studentesse, alcune delle quali diventano vittime di bullismo.

Grace (Sofia Wylie) e Lisbeth (Geena Meszaros) sono nuove nella scuola e anche loro sono chiamate a partecipare alle feste dell'istituto, eventi senza controllo dove circolano droghe, e a un rituale d'iniziazione dalle conseguenze impreviste.

Quando a questi eventi si aggiungono visioni e sospetti sul contatto di alcune delle ragazze con entità maligne, cresce la paura per la presenza del Diavolo tra le giovani.

Violenza e bullismo nei gruppi giovanili

Il trailer ufficiale dello show, disponibile in italiano in testa a questo videoarticolo, trascina lo spettatore nel vortice della follia e della paura, anticipando il tono della serie, che deve molte ispirazioni a classici del genere, dal film Jennifer's Body alla recente serie targata Prime Video Carrie.

Da sempre i giovanissimi sono oggetto di narrazione e di indagine sullo schermo attraverso storie che mettono in luce la violenza di certi gruppi sociali, come quelli studenteschi.

La creatrice, Quinn Shepard, che aveva già indagato il disagio giovanile nel film Not Okay con Zoey Deutch, qui spinge a conseguenze estreme i meccanismi crime della serie Under The Bridge con Riley Keugh, che qui ritrova nelle vesti di produttrice esecutiva.

Al tutto si aggiunge la componente religiosa presente nella trama, un ulteriore fattore di complessità di una storia misteriosa e intricata.

Nel cast, oltre alle attrici citate, figurano: Bella Neuspiel e Sara Boustany. Tra gli adulti, spiccano: Paul Thomas, Al Sapienza e Josh Cruddas.

