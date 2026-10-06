Grande Fratello Vip, il riassunto di lunedì 5 ottobre. Sei concorrenti al televotoSpettacolo
Guendalina Tavassi ha avuto un accesso confronto con Giancarlo Danto e Moreno Morello. Piera Meloni ha ricevuto un visita da parte del fidanzato Gian Marco. Sei concorrenti al ballottaggio eliminatorio: Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello
Ilary Blasi ha condotto la settima puntata del Grande Fratello Vip. Al centro Guendalina Tavassi. Michelle Hunziker ha fatto una sorpresa all’amico Jonathan Kashanian. Sei inquilini a rischio eliminazione. Piera Meloni ha ricevuto una visita da parte del fidanzato Gian Marco.
GRANDE FRATELLO VIP, IL RIASSUNTO DI LUNEDì 5 OTTOBRE
Lunedì 5 ottobre Ilary Blasi ha accompagnato i telespettatori nel corso del nuovo appuntamento con l’edizione vip del celebre reality-show. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha aperto la puntata parlando della discussa festa di compleanno di Giacomo Gallani. Scontro verbale tra Jonathan Kashanian e Andreas Müller. Riavvicinamento tra Carmen Di Pietro e Marina La Rosa (FOTO).
Piera Meloni ha ricevuto un visita da parte del fidanzato Gian Marco. Il ragazzo ha espresso i suoi dubbi in merito alla storia d’amore: “Tu hai fatto cose che non possono portarti ad avere una persona fuori che ti aspetta”. Michelle Hunzier ha fatto una sorpresa all'amico Jonathan Kashanian. In seguito, Guendalina Tavassi ha avuto un accesso confronto con Giancarlo Danto e Moreno Morello.
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Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination
Dopo la prova di ballo sulle note del brano It’s Raining Men, Ilary Blasi ha annunciato l’esito del televoto: Moreno Morello nuovo candidato all’eliminazione poiché supportato dal 18,20% dei telespettatori contro il 33,49% per Guendalina Tavassi, il 25,59% a favore di Marina La Rosa e il 22,72% per Federica Morello.
Dopo varie incomprensioni, Alex Belli e Marina La Rosa hanno regalato un momento musicale duettando sulle note della canzone Non amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Infine, la conduttrice (FOTO) ha dato il via alle attese nomination delineando la rosa definitiva dei concorrenti a rischio eliminazione: Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Il verdetto del televoto sarà svelato nel corso del prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip in programma venerdì 9 ottobre.
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