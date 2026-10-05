Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Moreno Morello e Federica Morello conosceranno l’esito del televoto. Piera Meloni potrà rivedere il fidanzato, mentre Michelle Hunziker farà una sorpresa a Jonathan Kashanian
Settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi (FOTO) accompagnerà il pubblico nel corso della puntata tra nomination e confronti. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo inquilino candidato al ballottaggio eliminatorio.
grande fratello vip, le anticipazioni di lunedì 5 ottobre
A pochi giorni dalla sesta puntata, lunedì 5 ottobre Ilary Blasi sarà nuovamente al centro dello studio di Cinecittà. La conduttrice racconterà quanto accaduto all’interno della casa nelle ultime ore. Presenti anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare i comportamenti dei concorrenti. Stando alle prime anticipazioni diffuse da QuiMediaset, Ilary Blasi cercherà di fare luce sul rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli, impegnati anche con la battle dei talenti per la conquista del budget per la spesa settimanale.
Spazio al ruolo di Guendalina Tavassi, criticata da Moreno Morello per alcune insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello. Andreas Müller potrà confrontarsi con gli altri inquilini, mentre Piera Meloni riceverà una visita da parte del fidanzato Gian Marco. Jonathan Kashanian rivedrà l'amica Michelle Hunziker. Infine, spazio all’esito del ballottaggio tra quattro concorrenti: Guendalina Tavassi, Marina La Rosa (FOTO), Moreno Morello e Federica Morello.
Approfondimento
Grande Fratello Vip, eliminata Michelle Masullo
Lunedì 28 settembre Michelle Masullo ha abbandonato definitivamente il reality-show divenendo la prima concorrente eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa, la DJ ha parlato dell’esperienza in un post sul suo profilo Instagram: “Non so bene da dove cominciare, quindi comincio semplicemente da me, così come sono. Il GF mi ha lasciato addosso tantissime emozioni. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita forte, altri in cui mi sono sentita fragile, confusa, persino difficile da comprendere. Vivere la casa è stato un viaggio dentro me stessa: ho riso, pianto, mi sono arrabbiata, ho avuto paura, mi sono messa in discussione e, soprattutto, ho provato emozioni che fuori da lì forse avrei impiegato molto più tempo a conoscere. È stata un’esperienza intensa, a tratti difficile, ma anche incredibilmente vera. E una delle cose più belle che porto con me è la splendida complicità che ho trovato con le donne. Ci siamo capite, sostenute, ascoltate, abbiamo condiviso fragilità e momenti di forza. Il girl power esiste e resiste. E mi dispiace non dire la stessa cosa per i ragazzi”.
L’ex inquilina del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Grazie a chi ha saputo vedere oltre le immagini, oltre le parole. Grazie a chi ha accolto le mie fragilità senza giudicarle”.
Approfondimento
Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo lunedì 21 settembre
©Webphoto
Luca Argentero, da Grande Fratello a Doc fino ad Avvocato Ligas. FOTO
Dalla prima apparizione in televisione nel reality show Grande Fratello, l'attore, uno dei più amati dagli italiani e oggi sposato con Cristina Marino, ha sperimentato film, serie tv e conduzioni televisive, da Saturno contro di Ferzan Özpetek a Mangia prega ama con Julia Roberts, e ancora da Doc - Nelle tue mani ad Avvocato Ligas, fino a Le Iene e GialappaShow