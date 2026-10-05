Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Lunedì 28 settembre Michelle Masullo ha abbandonato definitivamente il reality-show divenendo la prima concorrente eliminata di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa, la DJ ha parlato dell’esperienza in un post sul suo profilo Instagram: “Non so bene da dove cominciare, quindi comincio semplicemente da me, così come sono. Il GF mi ha lasciato addosso tantissime emozioni. Ci sono stati momenti in cui mi sono sentita forte, altri in cui mi sono sentita fragile, confusa, persino difficile da comprendere. Vivere la casa è stato un viaggio dentro me stessa: ho riso, pianto, mi sono arrabbiata, ho avuto paura, mi sono messa in discussione e, soprattutto, ho provato emozioni che fuori da lì forse avrei impiegato molto più tempo a conoscere. È stata un’esperienza intensa, a tratti difficile, ma anche incredibilmente vera. E una delle cose più belle che porto con me è la splendida complicità che ho trovato con le donne. Ci siamo capite, sostenute, ascoltate, abbiamo condiviso fragilità e momenti di forza. Il girl power esiste e resiste. E mi dispiace non dire la stessa cosa per i ragazzi”.

L’ex inquilina del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Grazie a chi ha saputo vedere oltre le immagini, oltre le parole. Grazie a chi ha accolto le mie fragilità senza giudicarle”.