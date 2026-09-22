Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo lunedì 21 settembre

grande fratello vip, cos’è successo lunedì 21 settembre

Terza puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata all’insegna delle emozioni e del divertimento. La conduttrice ha ripercorso gli ultimi giorni all’interno della casa, spazio al ruolo di Valeria Marini. Tensioni tra Giulia Provvedi e Federica Morello. Giulia Provvedi ha dichiarato: “Siamo due mondi opposti, preferisco che lei frequenti persone simili a lei, non voglio essere sua amica". Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Giulia è molto aggressiva, è una grande prevaricatrice. Federica è molto più timida rispetto agli altri abitanti della Casa e mi sembra che Giulia l'abbia adocchiata come il pesce più piccolo e si sfoghi su di lei”.

Frizioni anche tra Giancarlo Danto e Alessandro Farsi. Iva Zanicchi ha fatto una sorpresa a Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari. La cantante ha raccontato: “Simone è un grande talento, è un disgraziato perché non ha voluto fare a pieno il lavoro del padre anche se aveva tutte le qualità di Walter. Lo conosco da quando aveva due anni, gli voglio molto bene, lui nel bene e nel male non finge, forse non sa neanche dove si trova, ma lui è così".