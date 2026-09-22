Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo lunedì 21 settembre

Al televoto cinque inquilini: Alessandro Farsi, Moreno Morello, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro e Federica Morello. Iva Zanicchi ospite in casa
Lunedì 21 settembre Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha condotto il terzo appuntamento della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Iva Zanicchi ha fatto una sorpresa a Simone Annichiarico. Cinque concorrenti al televoto.
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Terza puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata all’insegna delle emozioni e del divertimento. La conduttrice ha ripercorso gli ultimi giorni all’interno della casa, spazio al ruolo di Valeria Marini. Tensioni tra Giulia Provvedi e Federica Morello. Giulia Provvedi ha dichiarato: “Siamo due mondi opposti, preferisco che lei frequenti persone simili a lei, non voglio essere sua amica". Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Giulia è molto aggressiva, è una grande prevaricatrice. Federica è molto più timida rispetto agli altri abitanti della Casa e mi sembra che Giulia l'abbia adocchiata come il pesce più piccolo e si sfoghi su di lei”.
Frizioni anche tra Giancarlo Danto e Alessandro Farsi. Iva Zanicchi ha fatto una sorpresa a Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari. La cantante ha raccontato: “Simone è un grande talento, è un disgraziato perché non ha voluto fare a pieno il lavoro del padre anche se aveva tutte le qualità di Walter. Lo conosco da quando aveva due anni, gli voglio molto bene, lui nel bene e nel male non finge, forse non sa neanche dove si trova, ma lui è così".
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Successivamente, Ilary Blasi ha svelato l’esito del televoto: Giancarlo Danto in nomination. Guendalina Tavassi ha ripercorso la sua storia all’interno del reality-show. Spazio alla battaglia dei talenti: le donne con La notte vola di Lorella Cuccarini contro gli uomini sulle note di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Lorella Cuccarini ha inviato un videomessaggio: “Ragazze ma che avete combinato con La notte vola? Avete scatenato un putiferio! E comunque non si discute, La notte vola è festa, la potete fare tutte insieme. E magari la prossima volta ce la balliamo tutte insieme". Vittoria per il secondo gruppo. Jonathan Kashanian ha conquistato l'immunità.
Infine, nella parte conclusiva dell'appuntamento, Ilary Blasi (FOTO) ha dato il via alle attese nomination. Al televoto cinque concorrenti: Alessandro Farsi, Moreno Morello, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro e Federica Morello. Il verdetto sarà svelato nel corso della quarta puntata in onda venerdì 25 settembre.
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