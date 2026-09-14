Ilary Blasi e Bastian Muller, il matrimonio blindato a Ravello

Ilary Blasi e Bastian Müller si sono sposati il 13 settembre 2026 a Villa Cimbrone, a Ravello, nella Costiera Amalfitana, con una cerimonia blindatissima in presenza di un ristretto gruppo di una cinquantina di amici e parenti. La sposa ha indossato un abito sottoveste coperto da una stola, con guanti fino al gomito e, ai piedi, ciabatte infradito, mentre lo sposo ha optato per il classico smoking. La serata si è svolta al contrario rispetto alla tradizione, dal momento che ha previsto prima la festa e poi il rito ufficiale. Gli sposi hanno infatti pronunciato un primo “Sì” informale a Villa Cimbrone, dove si è svolta la cena con gli invitati. Dopo mezzanotte, invece, si sono spostati a piedi a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, dove in compagnia di circa 25 persone hanno formalizzato le nozze con le firme sugli atti ufficiali e, alle ore 1.14 del 14 settembre 2026, sono così diventati ufficialmente marito e moglie. Gianluca Mansi, vicesindaco del Comune di Ravello, avrebbe letto gli articoli del Codice Civile sui diritti e i doveri dei coniugi e avrebbe formalizzato il matrimonio. Blasi ha scelto come testimoni la sorella Melory e la migliore amica Giorgia Lori, che è anche moglie un cugino di Francesco Totti, mentre Müller ha nominato i due fratelli Tell Theodor e Daniel Müller Pettenpohl. Terminato il rito, tutti gli invitati hanno raggiunto un bar, dove hanno lasciato i confetti ai piedi degli sposi. “Voglio ringraziare il Comune di Ravello, sono stati tutti gentili e accoglienti. Abbiamo fatto un po’ di macello ma ogni tanto ci sta”, ha detto Blasi dopo la cerimonia.