Ilary Blasi e Bastian Muller, il matrimonio blindato a Ravello

Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio blindato a Villa Cimbrone RavelloSpettacolo
La cerimonia blindatissima in presenza di un ristretto gruppo di amici e parenti ha previsto la pronuncia di un primo "Sì" informale, seguito poi dall'ufficializzazione. Alla festa, una torta di cinque piani preparata dal maestro pasticcere Sal De Riso
Ilary Blasi e Bastian Müller si sono sposati il 13 settembre 2026 a Villa Cimbrone, a Ravello, nella Costiera Amalfitana, con una cerimonia blindatissima in presenza di un ristretto gruppo di una cinquantina di amici e parenti. La sposa ha indossato un abito sottoveste coperto da una stola, con guanti fino al gomito e, ai piedi, ciabatte infradito, mentre lo sposo ha optato per il classico smoking. La serata si è svolta al contrario rispetto alla tradizione, dal momento che ha previsto prima la festa e poi il rito ufficiale. Gli sposi hanno infatti pronunciato un primo “Sì” informale a Villa Cimbrone, dove si è svolta la cena con gli invitati. Dopo mezzanotte, invece, si sono spostati a piedi a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, dove in compagnia di circa 25 persone hanno formalizzato le nozze con le firme sugli atti ufficiali e, alle ore 1.14 del 14 settembre 2026, sono così diventati ufficialmente marito e moglie. Gianluca Mansi, vicesindaco del Comune di Ravello, avrebbe letto gli articoli del Codice Civile sui diritti e i doveri dei coniugi e avrebbe formalizzato il matrimonio. Blasi ha scelto come testimoni la sorella Melory e la migliore amica Giorgia Lori, che è anche moglie un cugino di Francesco Totti, mentre Müller ha nominato i due fratelli Tell Theodor e Daniel Müller Pettenpohl. Terminato il rito, tutti gli invitati hanno raggiunto un bar, dove hanno lasciato i confetti ai piedi degli sposi. “Voglio ringraziare il Comune di Ravello, sono stati tutti gentili e accoglienti. Abbiamo fatto un po’ di macello ma ogni tanto ci sta”, ha detto Blasi dopo la cerimonia.
L'ABITO DELLA SPOSA E IL DRESS CODE DEGLI INVITATI
“L’avete mai vista una sposa in infradito?”, ha scherzato Ilary Blasi sulla scelta delle comode calzature. La sposa ha indossato uno slip dress lungo fino ai piedi, con scollatura rotonda, guanti coordinati e uno scialle sulle spalle. Ha completato il look con un paio di orecchini di cristallo. Il dress code per le invitate ha richiesto invece abiti di colore bianco, indossati anche dalla figlia Chanel Totti (che, con ironia, ha detto ai paparazzi: “Non sono io Ilary”) e dall’amica Silvia Toffanin, mentre quello per gli invitati ha indicato il colore nero. Gli ospiti avrebbero incluso anche Michelle Hunziker e il fidanzato Giulio Berruti, Gerry Scotti, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
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LA FESTA E LA TORTA A CINQUE PIANI
Alla festa, gli invitati hanno gustato una torta nuziale a cinque piani del maestro pasticcere Sal De Riso. Oggi, il 14 settembre 2026, è invece previsto un pranzo. Poi, Ilary Blasi tornerà a Roma per presentare la diretta del reality show Grande Fratello il 17 settembre.
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VITE INDIPENDENTI
Non sembra che il matrimonio modificherà le abitudini di vita di Ilary Blasi e di Bastian Müller, che dovrebbero continuare a vivere una relazione a distanza tra Italia e Germania, un elemento che, secondo la conduttrice, garantirebbe un buon equilibrio tra indipendenza e vita di coppia. Blasi continuerà quindi a vivere nella villa di circa 1.500 metri quadri all’EUR, al Torrino, la stessa che condivideva con Francesco Totti. L’abitazione conta oltre 25 stanze, piscina, giardino, SPA, cinema e palestra. Müller, invece, resterà a Wächtersbach, una piccola cittadina dell’Assia non lontana a Francoforte, dove la sua famiglia vive da generazioni e dove ancora oggi abitano i suoi genitori.
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Da letterina di “Passaparola” a conduttrice di numerosi programmi televisivi come “Grande Fratello”, è tra i personaggi più apprezzati dal pubblico. Giovedì 9 gennaio arriva su Netflix la sua serie tv, 'Ilary', terzo progetto personale dopo il film 'Unica' e il libro 'Che stupida'