Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri dei genitori

Come riportato da Mediaset Infinity , Ilary Blasi ha parlato del suo rapporto con Chanel nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo: “Ormai lei è una donna”. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Devo dire che abbiamo delle affinità, ci sono delle cose nelle quali siamo molto simili”.

Diciannove candeline per Chanel Totti, nata il 13 maggio 2007. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi , ha festeggiato in compagnia dei suoi affetti più cari. Ilary Blasi ha condiviso uno scatto della figlia scrivendo: “Buon compleanno, amore della mia vita”. Francesco Totti ha pubblicato una foto insieme a Chanel sulle note del brano Complici di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti aggiungendo: “Auguri, vita mia”.

A marzo Chanel Totti ha festeggiato il compleanno della sorella Isabel, nata nel 2016, parlando del loro rapporto sul suo profilo social: “Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio, quando ogni cosa per te era una scoperta e io ti guardavo crescere giorno dopo giorno senza rendermi conto di quanto velocemente stesse passando il tempo. E invece eccoci qui, sei già grande, e io sono incredula di come gli anni siano volati via così in fretta. Ho avuto la fortuna di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, i tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, e ai tuoi sogni che ad oggi piano piano stanno prendendo forma. Ogni anno sei diventata un po’ più forte, un po’ più sicura, un po’ più te stessa… e soprattutto testarda come me! Ma per me resterai sempre la mia bimba, quella che proteggerò e abbraccerò quando ne avrà bisogno”.

Chanel ha aggiunto: “Ti amo alla follia, più di quanto riesca a spiegare con le parole. Sei la parte fondamentale della mia vita, il regalo più inaspettato ma più bello di tutti. Sono così fortunata ad averti come sorella, con il tuo cuore grande, la tua dolcezza e della piccola donna che stai diventando. Ti auguro di non smettere mai di sognare e di ridere forte. Che la vita ti regali mille momenti felici, amicizie sincere e sogni realizzati uno dopo l’altro. Io sarò sempre a un passo da te, non importa quanto crescerai o quanti anni passeranno, per me resterai sempre la mia piccola”.