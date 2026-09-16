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Grande Fratello Vip, tutto sulla nuova edizione: dalla data di inizio ai concorrenti

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, tornerà al timone del Grande Fratello Vip. Al centro diciotto concorrenti. Tra i vip Valeria Marini, Marina La Rosa, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Moreno Morello, Simone Annichiarico e Giulia Provvedi

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Quello che devi sapere

Grande Fratello Vip, la nuova edizione

A pochi mesi dalla fine della precedente edizione, la casa più spiata del piccolo schermo sarà al centro di nuove avventure televisive per diciotto vip. Attesi momenti di spettacolo e divertimento.

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La conduttrice

Dopo aver guidato anche l’ultima edizione andata in onda tra il marzo e il maggio di quest’anno, Ilary Blasi tornerà al timone del Grande Fratello Vip.

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Le opinioniste

Come annunciato dal profilo Instagram del reality-show, Ilary Blasi ritroverà le opinioniste dell’ultima edizione, confermate quindi Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Quando inizia

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda nella prima serata di giovedì 17 settembre.

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I concorrenti: Alex Belli

A cinque anni di distanza dalla sua prima partecipazione, l’attore e modello rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli si è fatto conoscere al grande pubblico interpretando Jacopo Castelli nella soap opera Centovetrine.

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I concorrenti: Guendalina Tavassi

Ritorno per Guendalina Tavassi (FOTO), concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello. Nel corso degli anni l’influencer ha preso parte a numerose trasmissioni televisive, tra le quali L’Isola dei Famosi.

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I concorrenti: Jonathan Kashanian

Affermatosi con la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello, nel corso degli anni Jonathan Kashanian ha partecipato a numerosi programmi conducendo anche Una voce per San Marino nel 2022 e nel 2023.

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I concorrenti: Marina La Rosa

Marina La Rosa ha preso parte alla prima storica edizione del Grande Fratello (FOTO). A distanza di oltre venticinque anni, l’opinionista e psicologa tornerà nella casa di Cinecittà. Marina La Rosa ha scritto sul suo profilo Instagram: “La vita è una cosa seria. Per questo, a volte, bisogna prenderla poco sul serio”.

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I concorrenti: Simone Annichiarico

Nel cast Simone Annichiarico. Nel 2024 il volto televisivo ha partecipato alla quattordicesima edizione di Tale e quale show con la conduzione di Carlo Conti.

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I concorrenti: Carmen Di Pietro

A quasi dieci anni di distanza dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 2017, la showgirl e attrice sarà tra i diciotto concorrenti dell’edizione 2026.

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I concorrenti: Valeria Marini

Dopo il ritorno come ospite speciale nel corso dell’ultima edizione, la showgirl ha deciso di rimettersi in gioco. Nel corso degli anni Valeria Marini ha preso parte a numerose trasmissioni. Nel 1997 la showgirl ha affiancato Mike Bongiorno e Piero Chiambretti alla conduzione della 47esima edizione del Festival di Sanremo.

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I concorrenti: Moreno Morello

Nella casa anche Moreno Morello, storico inviato del programma televisivo Striscia la notizia di Antonio Ricci.

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I concorrenti: Megan Ria

Dopo aver partecipato a Pechino Express 2024, Megan Ria si misurerà con il Grande Fratello Vip. La ballerina si è fatta conoscere partecipando alla ventiduesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi.

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I concorrenti: Federica Morello

La ballerina e DJ è stata prima donna nel corpo di ballo del programma televisivo Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis.

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I concorrenti: Andreas Müller

Il ballerino si è affermato trionfando alla sedicesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi. Nel 2024 Andreas Müller ha preso parte alla quarta dizione del reality-show La talpa.

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I concorrenti: Michelle Masullo

Michelle Masullo ha partecipato a Pechino Express 2026. La DJ ha preso parte in coppia con Jo Squillo.

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I concorrenti: Alessandro Roncaccia

Nel cast anche Alessandro Roncaccia. L’influencer, 25 anni, è tra i concorrenti della nuova edizione.

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I concorrenti: Giacomo Gallani

La nona edizione del Grande Fratello Vip vedrà in casa anche Giacomo Gallani, modello che vive a Dubai.

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I concorrenti: Piera Meloni

Nel cast Piera Meloni. L’influencer ha commentato la partecipazione sul suo profilo Instagram: “Sono molto emozionata, sono contenta di fare questa nuova esperienza”.

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I concorrenti: Giancarlo Danto

Dopo aver debuttato nel corpo di ballo della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Giancarlo Danto ha preso parte a numerosi programmi: da Ciao Darwin a Tu sì que vales.

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I concorrenti: Alessandro Varsi

Alessandro Varsi, noto per la partecipaizone al programma Too Hot to Handle,  gestisce un ristorante insieme al fratello.

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I concorrenti: Giulia Provvedi

Dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip con sua sorella, Giulia Provvedi entrerà nuovamente nella casa più spiata del piccolo schermo.

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Le prossime puntate

Stando a quanto comunicato da Mediaset, i prossimi appuntamenti saranno sabato 19, lunedì 21 e venerdì 25 settembre.

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L’Open House di GF Vip

Martedì 15 settembre quattro vip hanno già varcato la soglia della porta rossa. In casa Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

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