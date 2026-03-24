Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori, è nato Gabriel

L'attore e la modella sono diventati genitori per la prima volta: Gabriel è nato lunedì 23 marzo alle 9:53 all'ospedale San Raffaele di Milano. La coppia ha annunciato la lieta notizia sui social con alcuni scatti discreti del neonato

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori.

Alle 9.53 di lunedì 23 marzo, all'ospedale San Raffaele di Milano, è nato il piccolo Gabriel.

Ad accompagnare l'annuncio, alcuni scatti condivisi dall'attore e dalla modella. Nelle immagini non si vede il volto del bambino: solo le sue manine e il braccialetto ospedaliero con il nome impresso. "È nato il piccolo Gabriel", hanno scritto i due, raccogliendo in quella semplice frasi gli di anni di attesa, le speranze coltivate e le paure superate. A congratularsi con i neogenitori sono stati, tra gli altri, Elisabetta Gregoraci, Samira Lui e il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha scherzato sulla somiglianza tra il proprio nome e quello del neonato.

Un percorso lungo cinque anni verso la genitorialità

La nascita di Gabriel è il lieto fine di un cammino durato quasi cinque anni. Ospiti a Verissimo nel novembre 2025, Alex Belli e Delia Duran avevano raccontato le difficoltà incontrate lungo il percorso: "Dopo cinque anni di tentativi ce l'abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze", raccontarono all'epoca.

La coppia era arrivata a un bivio importante: tutto era pronto per iniziare il percorso di fecondazione assistita a settembre, poi la bella (e inattesa) sorpresa ha ribaltato ogni programma: Delia era in dolce attesa.

Alex Belli, parlando dell'ipotesi di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, aveva in passato condiviso la complessità di quel tipo d'esperienza, vissuta in prima persona in una relazione precedente. Aveva parlato di un percorso impegnativo sia sul piano fisico che su quello emotivo, in cui ogni tentativo fallito porta con sé il peso di una piccola perdita. Parole che avevano colpito molti, e che avevano contribuito a umanizzare una coppia spesso raccontata solo attraverso il filtro del gossip.