Il cast riunisce mondi molto distanti tra loro. Sul fronte sportivo spiccano nomi come la nuotatrice Federica Pellegrini, la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto, il ginnasta Jury Chechi e l'ex rugbista della Nazionale Mirco Bergamasco. Accanto a loro trovano posto personaggi dello spettacolo e del web: la showgirl ed ex kickboxer Elisabetta Canalis, l'ex rugbista e volto televisivo Alvise Rigo, il content creator Luis Sal. Non mancano i protagonisti dei reality e della tv: gli ex concorrenti del Grande Fratello Paolo Masella e Giovanni Masiero, il ballerino Mowgli già visto ad Amici, l'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona insieme al compagno Nicholas Cornia. A completare la rosa dei cento ci sono specialisti delle discipline più diverse - dal CrossFit al judo, dal calisthenics al surf, fino alla lotta greco-romana e al calcio storico fiorentino - e persino un giocoliere del fuoco.