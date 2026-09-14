Introduzione
Cento concorrenti tra atleti, campioni olimpici e volti noti si sfidano in prove estreme per un montepremi da 100mila euro nel nuovo show, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Ecco chi partecipa, come funziona e quando escono gli episodi
Quello che devi sapere
Cos'è Physical Italia: da 100 a 1
Physical Italia: da 100 a 1 è la prima versione italiana di Physical: 100, il competition show sudcoreano diventato uno dei maggiori successi non scriptati di Netflix dal suo arrivo nel 2023. La piattaforma importa così una formula tanto lineare quanto durissima: cento persone entrano nella stessa arena e si contendono un unico posto, quello del vincitore, che porta a casa un premio da 100mila euro. Il titolo stesso riassume la meccanica: si comincia in cento e si finisce a uno. La prima stagione è prodotta da Endemol Shine Italy e si compone di otto episodi.
Come funziona la gara
Il meccanismo è quello di un torneo a eliminazione progressiva: a ogni prova una parte dei partecipanti lascia la competizione, finché non ne resta soltanto uno. A contare non sono i titoli conquistati in passato, ma ciò che ciascuno riesce a dimostrare sul campo, dove entrano in gioco forza, velocità, equilibrio, tenuta fisica e capacità di restare lucidi sotto pressione. Il percorso dei concorrenti parte dalla cosiddetta Sala dei Busti, dove ognuno si trova davanti al calco in gesso del proprio corpo. Una delle caratteristiche del format è la natura "al buio" delle sfide: nessuno sa in anticipo quale prova dovrà affrontare né contro chi se la dovrà vedere, un dettaglio che azzera i vantaggi dei più esperti. La prima scrematura è già severa: i partecipanti devono resistere sospesi sopra una piscina, e in questo modo il gruppo scende da cento a ottanta.
I concorrenti
Il cast riunisce mondi molto distanti tra loro. Sul fronte sportivo spiccano nomi come la nuotatrice Federica Pellegrini, la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto, il ginnasta Jury Chechi e l'ex rugbista della Nazionale Mirco Bergamasco. Accanto a loro trovano posto personaggi dello spettacolo e del web: la showgirl ed ex kickboxer Elisabetta Canalis, l'ex rugbista e volto televisivo Alvise Rigo, il content creator Luis Sal. Non mancano i protagonisti dei reality e della tv: gli ex concorrenti del Grande Fratello Paolo Masella e Giovanni Masiero, il ballerino Mowgli già visto ad Amici, l'ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona insieme al compagno Nicholas Cornia. A completare la rosa dei cento ci sono specialisti delle discipline più diverse - dal CrossFit al judo, dal calisthenics al surf, fino alla lotta greco-romana e al calcio storico fiorentino - e persino un giocoliere del fuoco.
Il casting e l'arena del Lingotto
Dietro i cento nomi definitivi c'è una selezione imponente: oltre mille persone contattate, 187 provini svolti da remoto e 137 selezioni finali in presenza. I concorrenti scelti hanno un'età compresa tra i 22 e i 60 anni e arrivano da sport, spettacolo e mondo dei creator, con background che spaziano dal triathlon allo skeleton, dall'Hyrox al football americano. Tutte le prove si svolgono in un unico scenario: l'arena allestita al Lingotto di Torino, trasformata per l'occasione nel teatro delle sfide degli otto episodi. La varietà delle esperienze in campo è uno degli ingredienti principali, perché mette a confronto preparazioni fisiche diversissime sulle stesse identiche prove.
Quando escono gli episodi
Netflix ha scelto di non pubblicare tutta la stagione in una volta, ma di distribuirla nell'arco di quattro venerdì, allungando così l'attesa e il passaparola. Il debutto è arrivato l'11 settembre 2026 con i primi tre episodi; si prosegue poi con gli episodi 4 e 5 il 18 settembre, con il 6 e il 7 il 25 settembre e con l'ottavo, la finale, il 2 ottobre. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Netflix. Già nelle prime giornate dopo l'uscita, il programma è entrato tra i titoli più visti della piattaforma in Italia.