Jova Summer Party, Roma è l'ombelico del mondo per il gran finale

Lo spettacolo comincia quando il sole è ancora alto e finisce con la luna sopra il Palatino. Il doppio appuntamento del 12 e 13 settembre al Circo Massimo chiude il Jova Summer Party 2026 – L’Arca di Lorè trasformando Roma in un gigantesco festival urbano dove la musica è soltanto il centro di un’esperienza molto più ampia.

Dalle 15 in poi il pubblico ha invaso l’area tra dj set, performance, artisti e incontri, mentre Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti ha l’intuizione più semplice e rivoluzionaria: togliere al live la rigidità dello stadio e restituirgli la libertà della piazza.

È una festa popolare e contemporanea insieme, dove convivono adolescenti, famiglie, cinquantenni cresciuti con L’ombelico del mondo e ventenni arrivati per Buon Vento. Il Circo Massimo non è una semplice location: è il punto di approdo di un viaggio iniziato mesi prima tra Europa, Sud Italia e migliaia di chilometri percorsi anche in bicicletta con il progetto JovaGiro.

Roma, città dove Lorenzo è nato, diventa così il porto naturale dell’Arca. E quando le luci iniziano ad accendersi, si ha già la sensazione di aver vissuto una giornata intera prima ancora che inizi il concerto vero e proprio. È questa la sua forza: far sembrare il tempo più ricco.

Ph. Michele Maikid Lugaresi