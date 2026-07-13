“È stata la nostra settimana . Mamma, figlia . Avevamo bisogno di un po’ di tempo insieme, ed è stato incredibile vederti già così grande, forte, decisa, sognatrice. Sei bella, mia dolce Mati. Adesso c’è il Pappo che è geloso e dobbiamo tornare”. In un post Instagram, Federica Pellegrini , 37 anni, ha condiviso alcuni scatti della vacanza trascorsa in un resort nella Riserva di Chia, in Sardegna , insieme alla figlia Matilde , 2 anni e mezzo. Tra tuffi in piscina, abbracci e passeggiate in riva al mare, la campionessa di nuoto e la primogenita si sono ritagliate alcuni attimi tutti per loro, senza il marito di lei e padre della bambina, Matteo Giunta , 44 anni, al quale Pellegrini è legata dal 2019. I due si sono sposati nel 2022, il 3 gennaio 2024 sono diventati genitori per la prima volta di Matilde e nell’aprile 2026 hanno accolto la secondogenita Rachele , un nome scelto proprio da Matilde, appassionata di una storia che ha una protagonista che porta lo stesso nome. “Che bello vedere una bimba che non ha paura dell’acqua. Non poteva che essere così visto la mamma nuotatrice, ma non è scontato”, ha commentato su Instagram un follower. “Ancora un paio d’anni e arriveranno di nuovo medaglie d’oro nel nuoto femminile”, ha aggiunto un altro. “E io? Molto geloso”, ha invece scritto Matteo Giunta, che ha corredato le sue parole con un cuoricino.

LE DIFFICOLTÀ DELLA DOPPIA MATERNITÀ

Un mese e mezzo dopo la nascita della secondogenita Rachele, Federica Pellegrini aveva raccontato ai follower su Instagram le complessità della seconda maternità. “È tosta, tostissima, ma stiamo bene”, aveva spiegato. L’ex nuotatrice aveva anche fatto un paragone ironico tra la nuova esperienza e il suo passato agonistico. Alla domanda se fosse più difficile nuotare alle Olimpiadi o badare a due figlie, aveva infatti risposto: “È molto più difficile badare a due bambine”. Alle future mamme aveva quindi consigliato: “Munitevi di santa pazienza e preparatevi al peggio, perché se poi va meglio è solo un bene”. Nei primi tempi, poi, Rachele soffriva di continui rigurgiti, mentre la primogenita Matilde era “gelosissima” e passava “dall’amore immenso, baci e carezze, a crisi nere”, in particolare durante l’allattamento al seno. Con l’arrivo di Rachele, inoltre, Pellegrini aveva provato sensi di colpa legati alla divisione dell’attenzione tra le due figlie. “Con l’arrivo di Rachele questo è un sentimento che ho provato perché non riesco più a dare le stesse attenzioni, che ero abituata a dare, a entrambe”, aveva spiegato. “Non riesco a stare con Matilde quanto vorrei e lo stesso con Rachele che è così piccola [...] Quindi sì: il senso di colpa è un tema”. La campionessa di nuoto aveva anche raccontato le ragioni del suo secondo parto cesareo, arrivato dopo che il primo si era trasformato in un’urgenza e le aveva lasciato una ripresa più faticosa a causa della “cicatrice sopra la cicatrice”. Infine, aveva precisato che avrebbe mantenuto la privacy sui volti delle bambine, perché “il mondo dei social e il mondo delle foto online dei piccoli” sono “molto pericolosi”. Sul cambiamento della vita di coppia con Matteo Giunta, aveva concluso: “Ritorneremo più forti di prima”.