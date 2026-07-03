Seduta sul divano con Rachele in braccio e tre dei suoi cani accanto, Pellegrini elenca ciò che ha imparato: che si può allattare ogni tre ore, che la sera si piange comunque, che le bambine possono dormire anche di giorno. E, rivolgendosi a se stessa, riconosce "il grandissimo potere del tiralatte", la necessità di cambiarsi "anche dieci magliette al giorno" e l'utilità dei nonni come "ottimo diversivo". La casa, dice, si sistema solo dalle 22 in poi.

Genitori diversi, bambini diversi

Il punto più personale arriva nel finale: ogni figlio è differente e i genitori cambiano di conseguenza, forse più preparati, ma comunque diversi. Pellegrini condivide volentieri fatiche e stanchezza: un mese e mezzo dopo la nascita di Rachele aveva avvertito chi attende un secondo figlio in tenera età di prepararsi al peggio. E alla domanda se sia più difficile nuotare alle Olimpiadi o gestire due bambine, la risposta è netta: "Badare a due figlie".