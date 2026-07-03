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Federica Pellegrini fa un bilancio dei primi 3 mesi da mamma con due figli piccoli

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Foto Instagram Federica Pellegrini

 Su Instagram la nuotatrice ammette con ironia che gestire due bambine piccole è più impegnativo delle Olimpiadi, tra allattamenti, pianti serali, tiralatte e casa sistemata solo a tarda sera

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Federica Pellegrini, diventa mamma per la seconda volta, affida a Instagram un bilancio schietto e ironico dei primi tre mesi con la piccola Rachele. Tra le attenzioni alla neonata, la gestione della primogenita Matilde, i quattro bulldog francesi e una casa spesso nel caos, l'ex nuotatrice racconta senza filtri la quotidianità di una famiglia in pieno movimento.

La lista delle scoperte

Seduta sul divano con Rachele in braccio e tre dei suoi cani accanto, Pellegrini elenca ciò che ha imparato: che si può allattare ogni tre ore, che la sera si piange comunque, che le bambine possono dormire anche di giorno. E, rivolgendosi a se stessa, riconosce "il grandissimo potere del tiralatte", la necessità di cambiarsi "anche dieci magliette al giorno" e l'utilità dei nonni come "ottimo diversivo". La casa, dice, si sistema solo dalle 22 in poi.

Genitori diversi, bambini diversi 

Il punto più personale arriva nel finale: ogni figlio è differente e i genitori cambiano di conseguenza, forse più preparati, ma comunque diversi. Pellegrini condivide volentieri fatiche e stanchezza: un mese e mezzo dopo la nascita di Rachele aveva avvertito chi attende un secondo figlio in tenera età di prepararsi al peggio. E alla domanda se sia più difficile nuotare alle Olimpiadi o gestire due bambine, la risposta è netta: "Badare a due figlie".

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