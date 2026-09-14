A dare volto e sfumature a Teagan è Miku Martineau, già apparsa in Bet, Kate e Star Trek: Section 31. Al suo fianco, nel ruolo della madre Ella, c'è Jessica Paré, attrice diventata celebre grazie a Mad Men. Il cuore sentimentale della vicenda ruota attorno a due figure opposte. Sam Braun interpreta Josh Regis, capitano della squadra segnato da arroganza e spirito competitivo, figlio del privilegio; Kyle Clark è invece Cam Dillinger, l'outsider più riservato e dal temperamento gentile. Tra Teagan, Josh e Cam prende forma un triangolo amoroso che procede di pari passo con la contesa per il ruolo di capovoga e con la maturazione dell'intero equipaggio. Nel gruppo di comprimari figurano anche Connor Paton nei panni di Ryder Regis, Jude Wilson in quelli di Baloo Garner e Thomas Cadrot come allenatore Matt Hayden.