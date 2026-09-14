Introduzione
Teen drama canadese in otto episodi, ambientato nel mondo competitivo del canottaggio scolastico, mescola sport, differenze sociali, crescita personale e un immancabile triangolo sentimentale. Lo show è visibile anche anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick
Quello che devi sapere
Un esordio che ha scalato le classifiche
Bastano poche ore perché una nuova serie diventi un caso, e Crew Girl lo ha dimostrato. Il titolo è arrivato in catalogo il 10 settembre 2026 e, in brevissimo tempo, si è stabilito tra le posizioni di vertice della piattaforma. Nell'arco di ventiquattro ore ha raggiunto il secondo posto tra i contenuti più seguiti, confermando quanto il pubblico più giovane resti affamato di racconti di formazione. Si tratta di una produzione canadese articolata in otto episodi che sceglie un terreno poco battuto dal genere: le acque del canottaggio liceale. A firmare l'operazione è la showrunner Vivian Lin, autrice della serie, affiancata in fase di sviluppo da Morwyn Brebner.
La trama
La protagonista è una ragazza di sedici anni, Teagan Tao, che sembra avere davanti a sé una carriera già segnata nel canottaggio individuale. Tutto cambia quando il padre, David Tao, imprenditore del settore alberghiero, viene coinvolto in un enorme raggiro finanziario da milioni di dollari. L'uomo si dilegua prima dell'intervento dell'FBI, lasciando la figlia e la moglie del tutto impreparate. Con i beni di famiglia posti sotto sequestro, madre e figlia devono ripartire da zero. Le due lasciano la loro agiata realtà di Los Angeles per raggiungere Eagle's Cove, immaginaria località del Massachusetts dove la madre Ella è cresciuta. Qui Teagan si iscrive a un rinomato istituto privato, la Easton Prep, un ambiente in cui denaro e prestigio pesano su ogni rapporto. La ragazza si aggrappa all'unico appiglio che conosce, lo sport, ma scopre presto che dovrà reinventarsi per continuare a praticarlo.
Dal singolo al timone
L'ostacolo più grande arriva subito: alla Easton Prep non è prevista alcuna formazione femminile di canottaggio. Per non abbandonare l'unica passione che le è rimasta, Teagan compie una scelta inaspettata e diventa la timoniera dell'equipaggio maschile. Non si tratta di un ruolo secondario: chi guida la barca scandisce il ritmo delle vogate e assume le decisioni determinanti durante le competizioni. La vera prova, però, non è tecnica ma umana. L'atleta deve infatti farsi accettare da un gruppo di ragazzi che all'inizio non ha alcuna intenzione di riconoscerne l'autorità, e proprio la conquista di quella fiducia diventa il motore emotivo del racconto.
Il cast
A dare volto e sfumature a Teagan è Miku Martineau, già apparsa in Bet, Kate e Star Trek: Section 31. Al suo fianco, nel ruolo della madre Ella, c'è Jessica Paré, attrice diventata celebre grazie a Mad Men. Il cuore sentimentale della vicenda ruota attorno a due figure opposte. Sam Braun interpreta Josh Regis, capitano della squadra segnato da arroganza e spirito competitivo, figlio del privilegio; Kyle Clark è invece Cam Dillinger, l'outsider più riservato e dal temperamento gentile. Tra Teagan, Josh e Cam prende forma un triangolo amoroso che procede di pari passo con la contesa per il ruolo di capovoga e con la maturazione dell'intero equipaggio. Nel gruppo di comprimari figurano anche Connor Paton nei panni di Ryder Regis, Jude Wilson in quelli di Baloo Garner e Thomas Cadrot come allenatore Matt Hayden.
Perché la serie sta piacendo al pubblico teen
Il fascino di Crew Girl nasce dall'incontro tra ingredienti familiari e un contesto insolito. Da un lato ci sono gli elementi tipici del racconto adolescenziale: il trasferimento forzato, l'inserimento in un ambiente ostile, i primi turbamenti sentimentali. Dall'altro, l'ambientazione sportiva impone un ritmo diverso, perché in questa disciplina il successo dipende dalla capacità di otto persone di muoversi come se fossero un corpo solo. A rendere la storia più solida contribuisce anche il legame tra madre e figlia, uno dei nuclei affettivi più curati. La combinazione tra tensione agonistica, dinamiche di classe e romanticismo spiega perché il titolo abbia trovato tanto rapidamente il suo pubblico.