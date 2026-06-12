Valeria Marini: "Criticata per il mio fisico"

Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, la showgirl ha parlato senza filtri del suo rapporto con il corpo, delle critiche ricevute negli anni e del percorso alimentare che l'ha aiutata a ritrovare benessere

Valeria Marini torna a parlare di sé con la consueta schiettezza. Ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl sarda ha affrontato uno dei temi che l'ha accompagnata per tutta la carriera: il rapporto con il proprio corpo e i giudizi che nel corso degli anni sono arrivati da più parti.

Dalla ritenzione idrica alla dieta tisanoreica

Valeria Marini ha spiegato di tendere ad ingrassare, ma di aver trovato un equilibrio grazie a un percorso alimentare mirato. Al centro di questo percorso c'è la dieta tisanoreica, un regime iperproteico e a basso contenuto di carboidrati che punta a innescare nell'organismo uno stato simile alla chetosi, favorendo la perdita di peso senza intaccare la massa muscolare. Marini ha raccontato di aver risolto diversi problemi legati alla ritenzione idrica lavorando sulle intolleranze alimentari, e di seguire questo regime con l'aiuto di integratori specifici. Il risultato, a suo dire, è tangibile: quando rispetta il protocollo con costanza, il corpo risponde e la sensazione di gonfiore scompare.

Non si tratta, però, di una semplice questione estetica. Per Marini il benessere fisico è anche una questione di sentirsi in forma e bene con se stesse, una prospettiva che va ben oltre l'aspetto esteriore e che riflette un cambiamento di mentalità sempre più diffuso anche nel mondo dello spettacolo.

Le critiche e la risposta di Valeria

Il tema del corpo apre inevitabilmente a quello dei giudizi altrui. Marini ha ammesso di essere stata bersaglio di critiche per il suo fisico, esprimendo dispiacere per quella che definisce cattiveria, pur ribadendo che la cosa più importante resta stare bene con se stessi. Una risposta misurata, che non cerca lo scontro ma rivendica con fermezza il diritto a non essere ridotta al proprio aspetto.

La showgirl, che presto compirà 59 anni, dimostra una consapevolezza maturata nel tempo. Anni di vita pubblica, di esposizione mediatica e di commenti non richiesti l'hanno portata a costruire un rapporto più solido con la sua immagine, senza rinunciare alla cura di sé ma senza nemmeno farne un'ossessione.