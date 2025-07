I fan aspettavano la cerimonia del 29 settembre, ma alla fine Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati a sorpresa con rito civile , come ha annunciato la trasmissione Verissimo sui social. Nelle foto della coppia pubblicate su Instagram, la sposa, che indossa una jumpsuit fucsia, stringe un bouquet di rose bianche e rosa e bacia l’ormai marito, che in pantaloni scuri e camicia bianca ricambia con amore. Con loro ci sono anche le figlie, le gemelle Penelope e Ginevra, nate nel marzo 2024. La celebrazione, in ogni caso, non sarà l’unica: il 29 settembre resta confermato l’appuntamento per la cerimonia religiosa.

DALLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI ALLE NOZZE

I ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller si erano incontrati nel 2017 nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove lei era insegnante di danza e lui allievo e vincitore della 16esima edizione del talent show. La scintilla era scattata nel 2019, quando il ballerino era tornato nel programma come professionista, e nonostante la loro differenza di 25 anni di età. Oggi Peparini ha infatti 54 anni, mentre Muller ne ha 29. “Sento di dire che l'amore può tutto perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, c'erano troppe cose da superare: la mia famiglia, i figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo, ne abbiamo veramente superate e abbiamo rischiato il tutto per tutto”, aveva raccontato lo scorso anno la ballerina durante una puntata del reality show La Talpa. Prima di intraprendere la relazione con Muller, infatti, la coreografa era stata sposata con il collega Fabrizio Polli, dal quale ha avuto due figli, Daniele e Olivia. Nel novembre 2023, poi, la coppia aveva annunciato di aspettare le due gemelline Penelope e Ginevra, nate nel marzo 2024. Peparini era diventata mamma per la terza volta all’età di 52 anni, un sogno che inizialmente le era sembrato difficile da realizzare. “L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli, era un pensiero che mi logorava. Quindi volevo cercare a tutti i costi di renderlo felice, e ci sono riuscita con Penelope e Ginevra”. In seguito, come aveva mostrato un filmato inedito andato in onda in esclusiva a Verissimo, Muller aveva poi chiesto a Peparini di sposarlo, inginocchiandosi davanti a lei durante una puntata del programma La Talpa, al quale avevano partecipato insieme. “Abbiamo deciso di vivere l’amore contro pregiudizi, barriere. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo. Voglio fare un passo in avanti in questa relazione, quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi. Ne abbiamo fatte tante di follie”, aveva detto lui. “Sì amore, per tutta la vita”, gli aveva risposto lei. “Non lo avrei mai pensato, specialmente lì”, aveva aggiunto in studio la ballerina, ospite di Silvia Toffanin. “Un pochino prima l’ho capito, sono rimasta veramente così... non me lo aspettavo. Per noi è una cosa bellissima, la cosa più bella l’avevamo già realizzata. Lo facciamo anche per le bambine”.