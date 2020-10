3/20 ©Getty

Tuttavia, Luciano Pavarotti non studia in conservatorio preferendo dedicare i suoi studi all'insegnamento e diventando un docente di educazione fisica: insegnerà in seguito alle scuole elementari per due anni, dopo essersi iscritto nell'Istituto magistrale di Modena

Nicoletta Mantovani, cosa fa oggi la moglie di Luciano Pavarotti