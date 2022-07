Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Il tenore modenese scomparso nel 2007 sarà omaggiato dalla Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia di posa è fissata per il 24 agosto, quando in Italia saranno le 20:30, con diretta streaming. Los Angeles celebrerà il grande artista con una due giorni a lui dedicata. Il programma Condividi

Una nuova Stella italiana illuminerà la Walk of Fame di Hollywood: quella che porterà il nome di Luciano Pavarotti, grande e indimenticato tenore scomparso nel 2007 a 71 anni, omaggiato ora del grande onore dalla Camera di Commercio di Hollywood. Posa il 24 agosto con diretta streaming alle 20:30 italiane La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto 2022 alle 11.30 (orario di Los Angeles, in Italia saranno le 20:30) al 7065 di Hollywood Boulevard, con trasmissione in diretta in esclusiva su walkoffame.com . La figlia del tenore Cristina Pavarotti sarà presente per accogliere il prestigioso riconoscimento, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti e Nicoletta Mantovani, e interverrà insieme al direttore d'orchestra James Conlon, Direttore musicale dell'Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l'artista.

Un programma pavarottiano a Los Angeles leggi anche Nicoletta Mantovani, cosa fa oggi la moglie di Pavarotti La cerimonia sarà accompagnata da una serie di appuntamenti celebrativi realizzati sotto il nome di “Luciano Pavarotti, la Stella”, offerti nella metropoli californiana il 24 e il 25 agosto, prodotti e curati dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli insieme a Genoma Films di Paolo Rossi Pisu e a Silvia Bizio, Anna Manunza e Cecilia Miniucchi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e di Pesaro, del Rossini Opera Festival e ancora di Isatex, Marposs, Deisa Ebano, Calzanetto e Alternative Group. La delegazione italiana sarà accolta a Los Angeles il 23 agosto con un ricevimento presso l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) e sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

DUE VIDEO INEDITI NEGLI STATI UNITI approfondimento Guarda la playlist video di Sky a tema musica Cuore delle celebrazioni sarà la proiezione di due testimonianze audiovisive italiane, mai trasmesse negli Stati Uniti, che rappresentano due importanti momenti della lunga e ricca storia artistica di Luciano Pavarotti. La prima è la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra Sinfonica di Roma della Rai e i Cori di Milano e Roma della Rai diretti da Claudio Abbado nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva a Roma nel 1970, conservata negli archivi di Rai Teche e proposta per la prima volta nella versione restaurata dalla Fondazione Cineteca di Bologna ad opera del laboratorio “L’immagine ritrovata”. Protagoniste, insieme al tenore modenese, le voci di Renata Scotto, Marilyn Horne e Nicolai Ghiaurov. La seconda è una selezione di cinque brani tratti dall’ultimo dei tre recital che Pavarotti tenne come solista al Teatro alla Scala nel 1983: Già il Sole dal Gange di Alessandro Scarlatti, l’Ave Maria di Franz Schubert, La Serenata e Non t’amo più di Francesco Paolo Tosti e Quando le sere al placido da Luisa Miller di Giuseppe Verdi. Al pianoforte Leone Magiera. “Sigla” delle celebrazioni sarà il cortometraggio inedito realizzato dal pittore, illustratore, regista e artista Gianluigi Toccafondo – dal titolo ” – poetico omaggio alla forza espressiva di Pavarotti e all’impegno che il tenore ha sempre dedicato ai giovani cantanti.

IL PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI leggi anche Il teatro comunale di Modena intitolato a Pavarotti e Freni Le proiezioni a Los Angeles sono in programma il 24 agosto alle ore 20 presso l’Aero Theater, in collaborazione con l'American Cinematheque e con la presentazione al pubblico a cura di James Conlon - Richard Seaver Music Director dell’Opera di Los Angeles; il 25 agosto alle ore 17 al Warner Grand Theatre di San Pedro, in collaborazione con l'Associazione Little Italy di Los Angeles e Councilmember Joe Buscaino - LA 15th Council District Proclamation della Città di Los Angeles. In questa occasione, la Città di Los Angeles consegnerà un riconoscimento ufficiale in memoria di Luciano Pavarotti. Nello stesso giorno ci saranno proiezioni anche all'Auditorium del Grammy Museum, il Clive Davis Theater.

UN'ESPOSIZIONE AL GRAMMY MUSEUM leggi anche Luciano Pavarotti, 5 curiosità sul tenore A completamento del programma celebrativo californiano, la mattina del 25 agosto verrà inaugurato al Grammy Museum uno spazio espositivo dedicato a Luciano Pavarotti. Fra gli oggetti esposti, lo spartito della Messa da Requiem di Verdi utilizzato dal tenore per il debutto in questa pagina sacra nel 1967 al Teatro alla Scala diretto da Herbert von Karajan, sul quale sono raccolte le dediche e gli autografi di molti dei grandi direttori con cui l'ha poi interpretata nel corso di trent’anni.

vedi anche Luciano Pavarotti, dieci anni fa moriva il tenore senza confini. FOTO Le celebrazioni “Luciano Pavarotti, la Stella” sono realizzate in collaborazione con: Hollywood Walk of Fame - Variety - Camera di Commercio di Hollywood - Consolato Generale d’Italia a Los Angeles - Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles - Aero Theater - American Cinematheque - The Grammy Museum - Warner Grand Theater - Fondazione Little Italy di Los Angeles - Councilmember Joe Buscaino 15th Council District - Camera di Commercio Italia-Los Angeles (IACCW) - Teatro alla Scala - Fondazione Claudio Abbado - Fondazione Cineteca di Bologna / L’immagine ritrovata - Rai Teche - Rai Cultura - Decca Music Group - R.T.I. Spa-Mediaset Group - Fondazione Luciano Pavarotti - Archivio Veroni-Pavarotti - Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena - Fondazione Teatro Comunale di Bologna.