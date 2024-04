Ricky Martin ospite a sorpresa al concerto di Madonna di Miami. VIDEO

I due artisti, i quali hanno collaborato nella canzone Be Careful (Cuidado Con Mi Corazón) di Ricky Martin, non hanno cantato insieme ma hanno giudicato un gruppo di ballerini che si sono esibiti per loro durante la competizione di ballroom con sottofondo il brano Vogue (dove con "sottofondo" chiaramente si fa per dire, dato che Vogue è stata la grande protagonista di quel momento musicale e danzereccio).

Anche i figli di Madonna sono coinvolti nel tour

Oltre alla sopracitata figlia undicenne di Madonna, Estere, anche altri figli della popstar sono coinvolti nella tournée.

Per l'esattezza, l'attuale tour della Regina del Pop vede la presenza di cinque dei suoi sei figli, che si sono esibiti con lei sul palco, ognuno in un ruolo diverso.

L'unico assente è per ora Rocco Ritchie, il figlio di Madonna e Guy Ritchie (ragazzo che oggi ha 23 anni).

Durante lo show, la figlia di 11 anni, Stella, ha fatto la sua comparsa per il successo di sua madre Don't Tell Me, poi il figlio diciottenne, David Banda, si è unito alla pop star per Let's Go Crazy e Mother and Father, vestito come un cowboy (con tanto di frange e cappello a tesa larga) e suonando la chitarra durante le esibizioni. C'è stata anche Mercy, 17 anni, che ha suonato il piano mentre sua madre cantava Bad Girl. A Miami è stata grande protagonista Estere, che è la gemella undicenne di Stella. Estere ha mostrato le sue straordinarie doti da ballerina.

Il Celebration Tour, che è stato rinviato a causa di un'emergenza medica, è iniziato lo scorso autunno in Europa presso l'O2 Arena di Londra, dove la cantante ha visitato i fan in Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo e altro ancora. Secondo i dati riportati a Billboard Boxscore, il tratto europeo ha incassato 77,5 milioni di dollari e venduto 429.000 biglietti.



Potete guardare il video di Ricky Martin sul palco assieme a Madonna nella clip che trovate di seguito.