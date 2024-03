Madonna, annunciato il più grande show della sua carriera

madonna, tutto quello che sappiamo sul concerto

Il 4 maggio Madonna terrà il più grande show della sua carriera con un concerto gratuito in programma a Copacabana. Attese centinaia di migliaia di persone. In questi mesi la cantante ha portato la sua tournée in giro per il mondo toccando anche l’Italia con due show a Milano. Il The Celebration Tour, diviso in cinque atti, ripercorre quattro decenni di carriera dell'artista con alcune delle sue canzoni più iconiche: da Hung Up a Like a Prayer passando per Die Another Day e Celebration.