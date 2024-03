Madonna racconta l'esperienza di pre-morte: "Ho detto di no a Dio"

Come rilanciato da Rolling Stone, Madonna ha raccontato l’esperienza di pre-morte al pubblico del concerto di Los Angeles: ”Sono abbastanza sicura che Dio mi stesse dicendo ‘Vuoi venire? Vuoi venire con noi in questa direzione? E ho detto di no!”

madonna: “Si chiama esperienza di pre-morte e non sto scherzando, è stata piuttosto spaventosa”

Dopo aver toccato l’Europa, e anche l’Italia con due concerti a Milano, il The Celebration Tour sta attualmente vedendo Madonna impegnata sui palchi di numerose città statunitensi. Nel corso dello show di Los Angeles, la Regina del Pop si è aperta al pubblico raccontando la terribile malattia che l’ha colpita nel giugno del 2023 obbligandola a una delicata riabilitazione.

Come riportato da Rolling Stone, Madonna ha ripercorso i quattro giorni di coma farmacologico, alla fine dei quali si sarebbe svegliata dicendo di no a Dio. Madonna: “Si chiama esperienza di pre-morte e non sto scherzando, è stata piuttosto spaventosa. Ovviamente, non l’ho saputo per quattro giorni perché ero in coma farmacologico, ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata ‘no’. Comunque, questo è quello che mi dice il mio assistente”.