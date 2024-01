Il corsetto di Gaultier di Madonna diventa una t-shirt benefica

La regina del pop si unisce allo stilista francese per una maglietta esclusiva i cui proventi andranno in beneficienza. Si tratta di un capo casual che raffigura il corsetto con il reggiseno a punta creato dal couturier per il Blond Ambition World Tour, l’epica tournée della popstar dell'ormai lontano 1990



Se c’è un look iconico di Madonna, quello è il corsetto di Jean Paul Gaultier. Anche se è difficile trovare un solo outfit leggendario per quanto riguarda la Regina del Pop, di certo questo pezzo si piazza sul podio, e per molti è da medaglia d’oro.

Del resto proprio quel tassello dei suoi mitici puzzle fashion è stato scelto per la recente t-shirt esclusiva i cui proventi delle vendite andranno in beneficenza, per sostenere i bambini del Malawi. Madonna si è unita allo stilista francese, collaboratore e amico di lunga data, per produrre questo capo casual che raffigura il corsetto con il reggiseno a punta creato dal couturier per il suo Blond Ambition World Tour, l’epica tournée della popstar tenutasi nel lontano 1990 (anche se sembra ieri).



Il Celebration Tour di Madonna, iniziato lo scorso anno a Londra e in fieri attraverso gli Stati Uniti, include diversi articoli di merchandising che richiamano i suoi outfit e i suoi tanti diversi stili, così potenti da essere riusciti a cambiare non solo la moda ma anche la cultura nel corso degli anni. Tuttavia questo nuovo elemento è un po' diverso. In primo luogo, si tratta di una collaborazione esclusiva tra la Regina del Pop e il provocatore della moda francese per eccellenza. In secondo luogo, è a scopo benefico.

Le T-shirt con il famoso corsetto dorato sono in vendita nella sezione “store” del sito ufficiale di Madonna, al prezzo di 139,95 euro. L e XL sono le taglie rimaste.

In fondo a questo articolo potete guardare il post con cui Madonna e Jean Paul Gaultier annunciano la loro collaborazione per la vendita benefica della T-shirt.



Le vendite sosterranno l’organizzazione benefica Raising Malawi co-fondata da Madonna Secondo un post condiviso mercoledì 17 gennaio su Instagram dall’account ufficiale di Madonna - e condiviso in collaborazione da Jean Paul Gualtrier - (post che potete vedere in fondo a questo articolo), il ricavato delle vendite della T-shirt andrà a sostegno dell'organizzazione benefica Raising Malawi, un'organizzazione non profit che la cantante ha co-fondato quasi due decenni fa.





"Chi non ricorda il mio iconico corsetto dorato progettato dal solo Jean Paul Gaultier per il mio tour Blond Ambition nel 1990?!", ha scritto Madonna nella didascalia a corredo della foto condivisa su IG. "Ora potete avere una maglietta esclusiva creata dall'uomo che l'ha progettato e dalla donna che l'ha indossato”, prosegue l’artista.

“Tutti i proventi di questa speciale collaborazione andranno a beneficio di @RaisingMalawi e aiuteranno a fornire interventi medici cruciali a orfani e bambini vulnerabili presso il Mercy James Center for Pediatric Surgery and Intensive Care. Grazie a @RaisingMalawi e al supporto che il Mercy James Center è stato in grado di fornire per oltre 11.000 interventi chirurgici dal suo apertura nel 2017”. L’organizzazione non profit è stata fondata dalla stessa Veronica Ciccone (questo è il vero nome di Madonna) e da Michael Berg nel 2006, mentre il Mercy James Center è stato inaugurato nel 2017.

Il Mercy James Center porta il nome della figlia adolescente di Madonna, Mercy James, adottata dalla popstar nel 2009. E Mercy James fa attualmente parte del Celebration Tour di Madonna, dimostrando le sue abilità a ogni tappa della tournée. Dei sei figli di Madonna, ben quattro di loro fanno parte del tour internazionale.

Madonna e l’amico Gaultier avevano già collaborato per iniziative simili Già in passato Madonna e il suo carissimo amico e collaboratore di vecchia data Gaultier avevano collaborato a diverse iniziative del genere. Per esempio nel 1992, quando la cantante sfilò per lo stilista allo Shrine Auditorium di Los Angeles, raccogliendo 750.000 dollari per l’American Foundation for Aids Research.

Di seguito trovate il post con cui Madonna e Jean Paul Gaultier annunciano la loro collaborazione per la vendita benefica della T-shirt.

