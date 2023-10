Madonna sta bene e celebra i 40 anni di carriera col tour mondiale

Tre mesi e mezzo dopo il suo ricovero in terapia intensiva, Madonna torna sul palco: stasera a Londra la megastar del pop americano lancerà un grande tour in Europa e Nord America per celebrare i suoi 40 anni di carriera.



A 65 anni, la cantante intende far dimenticare i suoi problemi di salute dando il massimo con sei mesi di concerti spettacolari, dalla O2 Arena di Londra al Palacio de los Deportes in Messico il 24 aprile, l'Accor Arena a Parigi il 12, 13, 19 e 20 novembre e al Bell Centre di Montreal il 18 e 20 gennaio.



Il "Celebration Tour" promette di ripercorrere i quattro decenni trascorsi da "Holiday" che ha rivelato Madonna nel 1983, ovviamente con le sue canzoni ma anche costumi e immagini d'archivio. E forse offrirà alla star l'occasione di ripetere questa settimana sui social i suoi appelli a pregare "per Israele", "per la pace" e "per il mondo" dopo gli attacchi di Hamas.