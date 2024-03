Veronica Peparini: "Mamma a 52 anni, esempio di coraggio"

Veronica Peparini è diventata (di nuovo) mamma. Il volto noto di Amici di Maria De Filippi ha avuto due gemelle da Andreas Muller. E, su Instagram, ha lanciato un messaggio a chi sogna di diventare mamma.

Il messaggio di Veronica Peparini

Dopo una gravidanza difficile, e un parto andato nel migliore dei modi, Veronica Peparini è tornata a casa con le sue gemelline, Penelope e Ginevra. E, proprio nel giorno delle dimissioni, ha scritto su Instagram un messaggio di speranza. Mamma di quattro figli, si è detta felicissima ed emozionata per sé, per Andreas e per le loro famiglie. "Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno", ha scritto. Perché, delle due gemelline, è diventata mamma a 52 anni. E, ora, si dice grata a questa vita che tanto le ha dato, e che l'ha resa più forte e più coraggiosa di quanto avesse mai pensato. Nelle scorse ore, Veronica Peparini aveva spiegato che le bimbe stavano bene, erano sotto osservazione ma non in terapia intensiva. Mentre il compagno, subito dopo il parto, aveva spiegato d'essere rinato. Grazie a Veronica, e grazie alle loro bimbe.