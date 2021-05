Naomi Campbell è diventata mamma: l'annuncio sui social

Nella foto si vede la mano di Naomi che regge i piedini della piccola. "Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo. Non c'è amore più grande ", ha scritto la neomamma su Instagram, che compirà 51 anni il 22 maggio. Della bambina si conosce solo il sesso, nessun riferimento al nome e alla data di nascita. Non si sa nemmeno se la Venere Nera abbia avuto la figlia da un compagno o se abbia scelto di essere una mamma single. " Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono emozionatissima perché ho aspettato a lungo di diventare nonna", ha scritto sul suo profilo la madre di Naomi.

Naomi Campbell e la voglia di maternità

Del resto la top model non aveva mai nascosto, negli anni, il desiderio di diventare madre. Un sogno che non si è mai avverato con nessuno dei suoi compagni, da Flavio Briatore, al quale è stata legata dal 1998 al 2003, a Vladimir Doronin, miliardario russo con cui ha fatto coppia per cinque anni. In molte occasioni, la Campbell aveva rivelato di voler diventare mamma: “Mi piacerebbe avere figli. Non sottovaluto nulla nella vita, amo i bambini e li amerò sempre” dichiarò nel 2018 a Vogue Arabia. A Evening Standard, nel 2017, raccontò l'intenzione di avvalersi della scienza per esaudire il suo sogno di avere un figlio. In un'altra intervista, a WSJ Magazine, aveva confidato di considerare le nuove top model un po’ come le sue bambine. Senza escludere la possibilità di avere, un giorno, un figlio suo: “Vedrò cosa mi porterà l’universo. Per ora, ciò che l’universo mi ha donato è più il senso di una 'famiglia di prescelti', ossia non creata da me, ma creatasi da sola, per attrazione, tra individui spiritualmente affini”.