Naomi Campbell, i primi scatti fotografici della sua carriera

Una popolarità mai raggiunta prima che le ha trasformate da modelle a top model in grado di dominare lo showbiz internazionale, negli anni ’90 i media coniano il termine “ Big Six ” per riferirsi a Naomi Campbell, Kate Moss , Claudia Schiffer , Linda Evangelista , Cindy Crawford e Christy Turlington , ovvero quei volti che diedero vita a una nuova era della moda.

I post virali: da Rihanna a Britney Spears

Negli ultimi giorni numerose star internazionali hanno conquistato il web con scatti e video divenuti subito virali. Il primo nome è quello di Rihanna (FOTO) che ha condiviso due foto della sua linea di intimo Fenty ringraziando i fan per il supporto mostratole per la sua avventura imprenditoriale, troviamo poi Lady Gaga che ha lanciato una palette di ombretti ispirata al nuovo album Chromatica e Katy Perry che ha mostrato i filmati della realizzazione del video del nuovo brano Daisies.

Sempre per quanto riguarda il mondo dello showbiz statunitense, abbiamo visto Justin Bieber che ha condiviso un tenero scatto con la sorellina Bay ottenendo oltre due milioni di like, Britney Spears che ha festeggiato il ventesimo compleanno del disco Oops!... I Did It Again suscitando grande ironia per il tweet ricevuto da parte della NASA e infine Chris Hemsworth che ha pubblicato una foto con la moglie Elsa Pataky e sua madre.