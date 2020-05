Dopo la pubblicazione del brano Stuck With U con Ariana Grande per raccogliere fondi a sostegno della lotta contro la diffusione del COVID-19, Justin Bieber ha condiviso uno scatto della sua quarantena in compagnia della piccola Bay, nata nel 2018.

In queste settimane Justin Bieber ha conquistato le classifiche di vendita con il singolo Stuck with U in collaborazione con Ariana Grande lanciando una delle iniziative benefiche più note a livello internazionale, infatti i proventi raccolti dal brano saranno devoluti a sostegno della lotta contro la diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Parallelamente, la voce di What Do You Mean? sta continuando a raccontare le sue giornate attraverso il profilo Instagram che conta più di centotrentasei milioni di follower che lo rendono una delle star più seguite in assoluto sulla piattaforma. Poche ore fa Justin Bieber ha condiviso un tenero scatto con la sorellina. Justin Bieber: la foto su Instagram La foto vede la popstar dormire abbracciato alla piccola Bay, nata nel 2018. Il post ha subito fatto il pieno di consensi guadagnando centinaia di migliaia di like in poco tempo, infatti al momento ne conta oltre due milioni.