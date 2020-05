Naomi Campbell si fotografa col cellulare per la copertina di Essence

“È stato davvero un onore e un’esperienza insolita riuscire a fotografarmi per la copertina di Essence, in occasione dei 50 anni del magazine. Mi sono scattata la foto da sola, con il mio smartphone . Ho pensato a tutte quelle persone che lavorano nei media e nella produzione, e che sono ora momentaneamente disoccupate per via del Coronavirus, ma ho anche avvertito speranza e incoraggiamento: la nostra gente e le nostre infrastrutture sono resilienti. Siamo profondamente radicati nella conoscenza e nella creatività, e sappiamo sempre riprendere il controllo delle nostre vite. Ne usciremo più forti di prima ” ha scritto Naomi Campbell , postando l’immagine della copertina di Essence. Una copertina speciale, che la vede posare nella sua villa in un abito vintage disegnato da Karl Lagerfeld per Chloé.

Il messaggio di Essence

Ma non è solo la copertina, a vedere la top model protagonista. A quasi 50 anni (un compleanno che condivide con la rivista), Naomi ha posato anche per il servizio fotografico interno.

“Alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Naomi Campbell si è fotografata per la nostra copertina con un iPhone, mentre si trova in isolamento per via della pandemia da Covid-19. Per cinquant’anni, Essence ha mostrato la bellezza, l’intelligenza, il potere e la resilienza delle donne di colore. Ora più che mai, in uno dei periodi più bui per la nostra Nazione, stiamo capendo quanto essere resilienti conti. Nel caos, possiamo trovare la pace. Nella solitudine, possiamo ritrovarci vicini. Fare uscire questo numero della nostra rivista nel mezzo di una pandemia globale rappresenta tutto ciò che le donne di colore sono. E dimostra che vogliamo esserci sempre, che vogliamo mostrare tutta la loro forza nei periodi migliori e peggiori della nostra società. Esattamente come per mezzo secolo abbiamo fatto” ha scritto su Instagram MoAna Luu, direttore creativo e responsabile dei contenuti per Essence.

Caposaldo per la comunità Black, Essence ha fatto di Naomi Campbell la sua portavoce. E la copertina, così speciale, è già diventata un’icona.