Veronica Peparini ha partorito, nate le gemelle Penelope e Ginevra

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori. "Sono in lacrime e senza parole… Ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco" : così il ballerino ha annunciato su Instagram la nascita delle due gemelline.

Una gravidanza complessa

Negli scorsi mesi, la gravidanza di Veronica Peparini aveva destato qualche preoccupazione. L'insegnante e coreografa era stata messa a riposo per via di alcune complicanze, fonti di inevitabili preoccupazioni. Anche perché, ad avere un figlio, Veronica e Andreas tenevano moltissimo. Ci sono riusciti con un "piccolo aiutino", come hanno spiegato a Verissimo, per via dell'età della coreografa (classe 1971). Poi, tutto era cominciato nel migliore dei modi e così era proseguito, fino alla visita al Bambino Gesù di Roma. Una visita che aveva preoccupato, ma che si era poi risolta positivamente: alla 31esima settimana, Veronica aveva annunciato che tutto era rientrato. Ora, ecco che Peparini può godersi la gioia di diventare di nuovo mamma, con a fianco l'amore della sua vita.