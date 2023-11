Veronica Peparini e Andreas Muller diventeranno presto genitori di due gemelle . Il 5 novembre nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin la coreografa romana ex docente di danza di Amici di Maria De Filippi, 52 anni, e il ballerino suo ex allievo, 27 anni, hanno annunciato la lieta notizia e hanno svelato in diretta il sesso delle nasciture. “Desideravo da sempre diventare padre”, ha dichiarato Muller. “Ho la tachicardia”. Per Peparini, che nonostante l’età ha perseverato nel sogno di allargare la famiglia, le piccole si uniranno ai due figli avuti dall’ex marito Fabrizio Polli. “Sognavamo un futuro ancora più grande insieme, ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite”, ha scritto su Instagram la coppia per accompagnare una serie di scatti in bianco e nero del pancione. “Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa”.

IL FRUTTO DELL'AMORE

Le voci su una possibile gravidanza circolavano da giorni, non solo perché Peparini aveva anticipato in una story Instagram la natura imperdibile della puntata di Verissimo, ma anche perché i fan che avevano avvistato la coppia avevano notato la gravidanza, ora quasi giunta al quinto mese. “Non ce l’aspettavamo. Durante la visita, quando la dottoressa ci ha detto che erano due, ci è preso un colpo”, ha raccontato la coreografa. Tra i nomi in lizza compaiono “Vittoria”, “Eva” e “Alice”, ma in attesa della scelta definitiva “una cosa è certa: le bambine avranno il doppio cognome”. I futuri genitori sono insieme da circa sei anni e si sono conosciuti durante Amici. Come ricordato da Peparini, i due hanno affrontato iniziali ostacoli alla storia d'amore: “Ero ancora insieme al mio ex marito, c’erano i figli. Una serie di cose che stavano cambiando, ma che c’erano ancora. Io non ho mai fatto il primo passo, ma in questo caso sentivo che era una cosa che andava fatta. Non è stato un colpo di fulmine, ma una cosa che è entrata dentro di me ed è stata forte, era lui, non potevo rinunciare a questa cosa. Sono andata oltre ogni difficoltà”.