Miriam Leone incinta, i migliori look premaman dell'attrice. FOTO

Ecco Miriam Leone con un abito lungo con maniche lunghe coprenti e collo alto nella nuance bianca ma tempestata di cristalli durante la sfilata di moda a Parigi Le Défilé L'Oréal Paris, tenutasi nei giorni scorsi in occasione della Paris Fashion Week. Questo look premaman è incantevole, ideale da sfoggiare in occasione di cerimonie (non matrimoni, se non si è la sposa...)



VIDEO Miriam Leone incinta incanta con lo stile mediterraneo