Widow's Bay è la serie televisiva più premiata gli Emmy Awards 2026 con 14 riconoscimenti vinti (I VINCITORI), un risultato annunciato, largamente anticipato dalle nomination al premio dello scorso luglio, dove lo show targato Apple TV aveva ricevuto 19 candidature, e dai Creative Emmy Awards del 5 e 6 settembre che avevano già attribuito al titolo 8 statuette.

La serie ha conquistato riconoscimenti cruciali, inclusi Migliore regia, Migliore sceneggiatura e tre premi per i membri del cast, da Matthew Rhys, Migliore attore protagonista in una serie comedy, a Stephen Root e Kate O’Flynn, rispettivamente, Migliore attore e Migliore attrice non protagonista in una serie comedy.

In Italia è stata distribuita tra aprile e giugno, come nel resto dei paesi in cui è disponibile il servizio di streaming Apple TV, i dieci episodi della prima stagione (lo sviluppo della seconda è stata annunciata tre mesi fa) sono visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.

La trama è semplice: il sindaco di Widow's Bay, un'isola remota del New England, ha deciso di trasformare il posto in una meta appetibile per il turismo di massa. Peccato che sull'isola accadano cose strane e sinistre che alcuni abitanti attribuiscono a vecchie credenze che affondano le radici ai tempi della sua fondazione.

Qui alcuni dei motivi principali per cui la serie merita un rewatch da parte di chi l'ha già vista e una prima visione da chi vuole scoprirla.