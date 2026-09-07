Emmy 2026 Primetime, i film e le serie tv che hanno vinto più premi

Introduzione

Gli Emmy Awards 2026 hanno già distribuito 102 statuette nelle prime due serate della 78ª edizione. Le cerimonie, svoltesi al Peacock Theater di Los Angeles, hanno premiato soprattutto le categorie tecniche, creative e alcune delle principali interpretazioni. La cerimonia televisiva dei Primetime Emmy è invece prevista per il 14 settembre 2026.

Tra i titoli più premiati spicca Widow’s Bay, con otto Emmy, seguito da The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny e DTF St. Louis, rispettivamente con sette e sei statuette. Sei premi sono andati anche a The Traitors, mentre The Late Show with Stephen Colbert e Spider-Noir ne hanno conquistati cinque.

Scopriamo di seguito quali sono i titoli di film e serie televisive che hanno ricevuto il maggior numero di riconoscimenti nelle prime due serate degli Emmy Awards.