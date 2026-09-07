Emmy 2026 Primetime, i film e le serie tv che hanno vinto più premi

Introduzione
Gli Emmy Awards 2026 hanno già distribuito 102 statuette nelle prime due serate della 78ª edizione. Le cerimonie, svoltesi al Peacock Theater di Los Angeles, hanno premiato soprattutto le categorie tecniche, creative e alcune delle principali interpretazioni. La cerimonia televisiva dei Primetime Emmy è invece prevista per il 14 settembre 2026.
Tra i titoli più premiati spicca Widow’s Bay, con otto Emmy, seguito da The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny e DTF St. Louis, rispettivamente con sette e sei statuette. Sei premi sono andati anche a The Traitors, mentre The Late Show with Stephen Colbert e Spider-Noir ne hanno conquistati cinque.
Scopriamo di seguito quali sono i titoli di film e serie televisive che hanno ricevuto il maggior numero di riconoscimenti nelle prime due serate degli Emmy Awards.
Quello che devi sapere
I principali premi per film, miniserie e serie drama
Il premio agli Emmy 2026 Primetime per il miglior film televisivo va a Remarkably Bright Creatures. Tra i riconoscimenti principali per le miniserie, DTF St. Louis si distingue con la vittoria di Steven Conrad per la sceneggiatura e la regia, oltre ai premi per Linda Cardellini come attrice non protagonista e David Harbour come attore non protagonista (nella foto, i due attori premiati).
The Pitt conquista invece il premio per il miglior guest actor in una serie drama, assegnato a Ernest Harden Jr., mentre Shailene Woodley vince nella categoria femminile per Paradise.
Le principali interpretazioni comedy e drama
Betty Gilpin conquista l'Emmy come guest actress in una serie comedy per il ruolo di Sarah Westcott Warren in Widow’s Bay. Rob Reiner viene premiato come guest actor per l'interpretazione di Albert in The Bear.
Tra le categorie drama, Ernest Harden Jr. vince per The Pitt, mentre Shailene Woodley viene premiata per Paradise.
I premi principali per animazione e performance vocale
South Park conquista l'Emmy come miglior programma d'animazione per l'episodio Sermon On The ‘Mount. Julie Andrews viene invece premiata per la performance vocale nei panni di Lady Whistledown in Bridgerton.
La giuria assegna inoltre riconoscimenti individuali a Eyes of Wakanda, Genndy Tartakovsky’s Primal, The Mighty Nein e Star Wars: Visions per contributi al character design, allo storyboard, all'art direction e al background design.
I principali premi per varietà e spettacoli dal vivo
The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny vince come miglior speciale di varietà dal vivo.
Lo spettacolo conquista anche premi per la coreografia, assegnati a Charm La’Donna e Karina Ortiz, e per la direzione musicale, affidata a Miguel Gandelman. The Muppet Show viene invece premiato come miglior speciale di varietà preregistrato.
I principali premi per le serie di varietà
The Late Show with Stephen Colbert si aggiudica il premio per la miglior regia di una serie di varietà, assegnato a Yvonne De Mare per il finale della trasmissione.
Il programma vince anche per la sceneggiatura e per il montaggio di un segmento di varietà. The Muppet Show conquista inoltre il premio per la sceneggiatura di uno speciale di varietà.
I principali premi reality e competition
The Traitors vince come miglior programma reality strutturato e conquista anche il premio per la regia, assegnato a Ben Archard, oltre a quello per il conduttore, Alan Cumming.
La serie viene premiata anche per il montaggio e per la scenografia. Love on the Spectrum si aggiudica invece il premio come miglior reality non strutturato, oltre ai riconoscimenti per il montaggio e il casting.
I principali premi documentari e non-fiction
Mr. Scorsese vince come miglior serie documentaria o non-fiction, mentre My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay conquista il premio per il miglior speciale documentario o non-fiction.
Mariska Hargitay viene inoltre premiata per la regia del documentario. Stanley Tucci vince come miglior conduttore di una serie non-fiction per Tucci in Italy, mentre Octavia Spencer viene premiata come narratrice per Lost Women of Alaska.
I principali premi short form, game show ed emerging media
Colbert Before Air vince come miglior serie comedy, drama o varietà short form, mentre Inside The Pitt si aggiudica il premio per la miglior serie non-fiction o reality short form.
Jeopardy! conquista il premio come miglior game show e Jimmy Kimmel viene premiato come miglior conduttore di un game show per Who Wants To Be A Millionaire. Tra i riconoscimenti assegnati dalle giurie, Crafting Crimes vince per l'innovazione negli emerging media, mentre Uncanny Alley: A New Day si aggiudica il premio per il miglior programma di emerging media.
I premi assegnati dalle giurie
La giuria premia The Masked Singer e The Traitors nella categoria dedicata ai costumi per varietà, non-fiction o reality. Nell'animazione vengono riconosciuti diversi risultati individuali per Eyes of Wakanda, Genndy Tartakovsky’s Primal, The Mighty Nein e Star Wars: Visions. Nella categoria dedicata al motion design, invece, non è stato assegnato alcun Emmy.