Emmy Awards 2026, tutte le nomination - IN AGGIORNAMENTO

Introduzione
Mercoledì 8 luglio l’Academy of Television Arts & Sciences annuncia le nomination per la 78esima edizione dei Primetime Emmy Awards, più noti come Emmy Awards, i più importanti premi dell'industria televisiva statunitense, destinati alle migliori produzioni per il piccolo schermo, serie, film e programmi, nonché ai più talentuosi professionisti, attori, registi e non solo, che li hanno realizzati.
Gli Emmy Awards 2026 saranno consegnati il prossimo 14 settembre a Los Angeles, con una cerimonia di gala al Peacock Theater, condotta dall'icona delle serie televisive Mariska Hargitay, e trasmessa da Peacock in diretta streaming e da NBC, negli USA.
Le cerimonie dei Creative Arts Emmy Awards si terranno, invece, il 5 e il 6 settembre.
La lettura delle nomination, trasmessa in diretta sul canale YouTube Television Academy, è toccata a un duo inedito, composto da Liza Colón-Zayas, nel cast di The Bear, e Jeff Hiller, che ha recitato recentemente in Widow's Bay.
Agli Emmy 2026 concorrono tutte le serie televisive trasmesse tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026.
Da regolamento, quest'anno la categoria "Miglior Film televisivo" diventa "Miglior film", mentre la categoria "Miglior talk show" sarà inclusa nella categoria dei varietà causa numero ridotto di candidature.
Quello che devi sapere
Miglior Serie Drammatica
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seve Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Miglior Serie Commedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo ha problemi di soldi
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow's Bay
Miglior miniserie
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef - Lo scontro
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Rufus Sewell - The Diplomat
- Noah Wyle - The Pitt
Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica
- Carrie Coon - The Gilded Age
- Chase Infiniti - The Testaments
- Keri Russell - The Diplomat
- Rhea Seehorn - Pluribus
- Zendaya - Euphoria
Miglior Attrice Protagonista in una Serie Comedy
- Quinta Brunson - Abbott Elementary
- Ayo Edebiri - The Bear
- Elle Fanning - Margo ha problemi di soldi
- Lisa Kudrow - The Comeback
- Jean Smart - Hacks
Miglior Attore Protagonista in Miniserie, Serie Antologica, Film TV
- Riz Ahmed - Bait
- Jason Bateman - Black Rabbit
- Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac - Beef - Lo scontro
- Matthew Rhys - The Beast in Me
Miglior Attore Protagonista in una Serie Comedy
- Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
- Steve Carell - Rooster
- Matthew Rhys - Widow’s Bay
- Jason Segel - Shrinking
- Martin Short - Only Murders in the Building
Miglior Attrice Protagonista in Miniserie, Serie Antologica, Film TV
- Claire Danes - The Beast in Me
- Sally Field - Creature luminose
- Carey Mullighan - Beef - Lo scontro
- Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snooke - All Her Fault
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica
Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Comedy
Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Comedy
Miglior Attore Non Protagonista Miniserie, Serie Antologica, Film TV
Miglior Attrice Non Protagonista Miniserie, Serie Antologica, Film TV
Miglior Film
Miglior Varietà
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight With John Oliver
- The Late Show With Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Miglior Reality
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors