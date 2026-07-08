L'attrice, che dal 1999 interpreta il Capitano Olivia Benson nella serie tv Law & Order: Unità Vittime Speciali, condurrà la 78ª edizione dell'evento, che si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. Prima di lei, le presentatrici di questo secolo sono state Ellen DeGeneres, Heidi Klum e, per ultima, Jane Lynch nel 2011 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mariska Hargitay, l’attrice che dal 1999 interpreta il Capitano Olivia Benson nella serie tv Law & Order: Unità Vittime Speciali, della quale è anche produttrice esecutiva, condurrà la cerimonia di premiazione della 78ª edizione degli Emmy Awards, che si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. La rete televisiva NBC, che insieme a Peacock trasmetterà in diretta l’evento, ha messo alla guida una delle sue superstar del primetime, che diventerà così la prima donna a presentare gli Emmy Awards in 15 anni dal 2011, quando l’attrice e comica Jane Lynch aveva condotto la cerimonia per Fox. Più in generale, Hargitay è la quarta donna a presentare la premiazione in questo secolo. È stata infatti preceduta anche da Ellen DeGeneres nel 2001 e nel 2005 e da Heidi Klum, che aveva co-presentato la cerimonia con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst e Ryan Secrest nel 2008. “Portare alla luce storie importanti è stato il cuore pulsante della mia carriera. È per me un grande onore presentare la 78ª edizione degli Emmy Awards, nell’anno del centenario della mia amata NBC, e celebrare questa straordinaria comunità di narratori”, ha dichiarato Hargitay in un comunicato. “Che si tratti di un attore o di un regista, di un costumista o di un sound designer, siamo tutti così privilegiati di partecipare alla creazione di una televisione che ci unisce. Indipendentemente da come, dove o quando guardiamo, siamo insieme nelle nostre risate, nelle nostre lacrime, nel nostro amore per le storie e nella nostra gioiosa attesa di scoprire cosa succederà dopo”. La Television Academy annuncerà le candidature della 78ª edizione degli Emmy Awards mercoledì 8 luglio 2026, mentre le due cerimonie di premiazione dei Creative Arts Emmy Awards si terranno sabato 5 settembre e domenica 6 settembre 2026.

"UN SEGNO INDELEBILE IN TELEVISIONE" Come riporta la rivista Variety, la scelta di Mariska Hargitay da parte di NBC e della Television Academy per la conduzione degli Emmy Awards 2026 rappresenta una scelta insolita, dal momento che negli ultimi anni il ruolo era appartenuto ad attori comici o presentatori di talk show. La star del Saturday Night Live Kenan Thompson aveva condotto l’ultima cerimonia andata in onda su NBC, nel 2022, mentre le star di SNL Weekend Update Michael Che e Colin Jost avevano presentato la premiazione nel 2018. Nel 2025, invece, il comico Nate Bargatze aveva condotto la trasmissione per CBS. “Mariska si è guadagnata un posto tra le icone della televisione”, ha dichiarato Jen Neal, vicepresidente esecutivo per gli eventi live e gli speciali di NBC e Peacock. “Pochi attori hanno lasciato un segno indelebile in televisione come Mariska. Per 27 stagioni, ha portato forza, compassione e umanità a uno dei personaggi più amati della TV. Mentre la NBC celebra 100 anni di storie indimenticabili, non riusciamo a pensare a nessuno più adatto a celebrare l’incredibile eredità della televisione”. Approfondimento The Studio, la serie che ha vinto due Golden Globe e 13 Emmy