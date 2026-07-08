Emmy Awards 2026, Mariska Hargitay prima donna in 15 anni a presentare la cerimoniaSerie TV
L'attrice, che dal 1999 interpreta il Capitano Olivia Benson nella serie tv Law & Order: Unità Vittime Speciali, condurrà la 78ª edizione dell'evento, che si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. Prima di lei, le presentatrici di questo secolo sono state Ellen DeGeneres, Heidi Klum e, per ultima, Jane Lynch nel 2011
Mariska Hargitay, l’attrice che dal 1999 interpreta il Capitano Olivia Benson nella serie tv Law & Order: Unità Vittime Speciali, della quale è anche produttrice esecutiva, condurrà la cerimonia di premiazione della 78ª edizione degli Emmy Awards, che si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. La rete televisiva NBC, che insieme a Peacock trasmetterà in diretta l’evento, ha messo alla guida una delle sue superstar del primetime, che diventerà così la prima donna a presentare gli Emmy Awards in 15 anni dal 2011, quando l’attrice e comica Jane Lynch aveva condotto la cerimonia per Fox. Più in generale, Hargitay è la quarta donna a presentare la premiazione in questo secolo. È stata infatti preceduta anche da Ellen DeGeneres nel 2001 e nel 2005 e da Heidi Klum, che aveva co-presentato la cerimonia con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst e Ryan Secrest nel 2008. “Portare alla luce storie importanti è stato il cuore pulsante della mia carriera. È per me un grande onore presentare la 78ª edizione degli Emmy Awards, nell’anno del centenario della mia amata NBC, e celebrare questa straordinaria comunità di narratori”, ha dichiarato Hargitay in un comunicato. “Che si tratti di un attore o di un regista, di un costumista o di un sound designer, siamo tutti così privilegiati di partecipare alla creazione di una televisione che ci unisce. Indipendentemente da come, dove o quando guardiamo, siamo insieme nelle nostre risate, nelle nostre lacrime, nel nostro amore per le storie e nella nostra gioiosa attesa di scoprire cosa succederà dopo”. La Television Academy annuncerà le candidature della 78ª edizione degli Emmy Awards mercoledì 8 luglio 2026, mentre le due cerimonie di premiazione dei Creative Arts Emmy Awards si terranno sabato 5 settembre e domenica 6 settembre 2026.
"UN SEGNO INDELEBILE IN TELEVISIONE"
Come riporta la rivista Variety, la scelta di Mariska Hargitay da parte di NBC e della Television Academy per la conduzione degli Emmy Awards 2026 rappresenta una scelta insolita, dal momento che negli ultimi anni il ruolo era appartenuto ad attori comici o presentatori di talk show. La star del Saturday Night Live Kenan Thompson aveva condotto l’ultima cerimonia andata in onda su NBC, nel 2022, mentre le star di SNL Weekend Update Michael Che e Colin Jost avevano presentato la premiazione nel 2018. Nel 2025, invece, il comico Nate Bargatze aveva condotto la trasmissione per CBS. “Mariska si è guadagnata un posto tra le icone della televisione”, ha dichiarato Jen Neal, vicepresidente esecutivo per gli eventi live e gli speciali di NBC e Peacock. “Pochi attori hanno lasciato un segno indelebile in televisione come Mariska. Per 27 stagioni, ha portato forza, compassione e umanità a uno dei personaggi più amati della TV. Mentre la NBC celebra 100 anni di storie indimenticabili, non riusciamo a pensare a nessuno più adatto a celebrare l’incredibile eredità della televisione”.
Approfondimento
The Studio, la serie che ha vinto due Golden Globe e 13 Emmy
LA CARRIERA, DA LAW & ORDER A BROADWAY
“Mariska è una delle star più amate della televisione, il cui talento, la cui autenticità e la straordinaria connessione con il pubblico l’hanno resa una figura di spicco nel nostro settore e nella cultura”, ha dichiarato in un comunicato Cris Abrego, presidente della Television Academy. “Siamo felicissimi di averla con noi come presentatrice della cerimonia degli Emmy di quest’anno e sappiamo che creerà una serata indimenticabile, celebrando il meglio della televisione”. Dal 1999 Mariska Hargitay interpreta il Capitano Olivia Benson nella serie tv Law & Order: Unità Vittime Speciali, della quale è anche produttrice esecutiva e regista. In autunno lo show, che è la serie drammatica in prima serata più longeva della storia della televisione, arriverà alla 28ª stagione su NBC e raggiungerà il traguardo del 600º episodio. L’attrice, che ha anche vinto un Golden Globe ed è stata nominata sei volte ai SAG-AFTRA Actor Awards, nel 2006 ha inoltre vinto l’Emmy Awards come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica proprio per Law & Order: Unità Vittime Speciali ed è stata nominata otto volte consecutive dal 2004 al 2011 nella stessa categoria. Nel 2017 ha anche vinto un Emmy Award per le News e i Documentari come produttrice del Miglior documentario I Am Evidence. Nel 2025, infine, l’attrice è apparsa alla cerimonia per il 35º anniversario del franchise Law & Order e ha presentato diversi premi. Il 2026, poi, è stato un anno importante per lei, che ha appena concluso il debutto a Broadway con lo spettacolo teatrale solista Every Brilliant Thing e ha già vinto diversi riconoscimenti con il documentario My Mom Jayne, incentrato sulla vita della madre Jayne Mansfield e candidato proprio agli Emmy Awards nella categoria Documentari.
Approfondimento
Chi è Owen Cooper, a 15 anni il più giovane attore premiato agli Emmy
16 serie tv da vedere a luglio, da Elle a La casa nella prateria
Luglio 2026 si preannuncia un mese ricchissimo per gli appassionati di serie tv, con novità in arrivo su tutte le principali piattaforme streaming. Dal reboot de La casa nella prateria e la seconmda stagione di Ransom Canyon, fino all'attesissima Elle, ecco cosa vedere