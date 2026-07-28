Esce Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo della saga: cosa sapere

Dove eravamo rimasti

Il film si svolge a quattro anni di distanza da quando Peter chiede al Dottor Strange di lanciare un incantesimo per far dimenticare il suo nome. Il tentativo, però, era andato storto e aveva causato l’apertura del multiverso, con la conseguente invasione di altrettanti uomini ragno e relativi antagonisti da altre dimensioni. Gli Spider-Man si erano allora alleati per sconfiggere i malvagi, e alla fine Peter aveva deciso di permettere al Dottor Strange di completare l’opera e di rimuovere dalle menti di tutti la propria identità. L'eroe affronta un nuovo capitolo della sua vita cercando di conciliare gli studi universitari, il lavoro part-time e le responsabilità come "amichevole Spider-Man di quartiere" di New York. L'arrivo di una forza misteriosa che sconvolge la metropoli e il riafforare di ombre del suo passato metteranno in discussione gli equilibri raggiunti e lo porranno davanti a nuove sfide.

HOLLAND: "RITROVIAMO PETER Parker NEL MOMENTO PIÙ BUIO"

Spider-Man: Brand New Day si ispira ai fumetti nei quali il protagonista stringe un patto con il diavolo Mephisto per far dimenticare al mondo la sua identità e far resuscitare zia May. “Ritroviamo Peter nel periodo più buio della sua vita”, ha anticipato alla stampa l'attore protagonista. “Il gesto più coraggioso sarebbe chiedere aiuto, ma lui sceglie di non farlo. E questo ha un effetto profondo su di lui come essere umano, anche sulla sua salute: lo vediamo nel suo appartamento malandato di New York, in balia di un mal di testa che gli toglie il sonno”, dice Holland.