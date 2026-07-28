Esce Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo della saga: cosa sapere

Esce nelle sale il 29 luglio il film diretto da Destin Daniel Cretton con protagonista Tom Holland, a cinque anni da Spider-Man: No Way Home. Confermati nel cast tra gli altri Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch e Mark Ruffalo mentre c'è attesa sul ruolo chiave interpretato da Sadie Sink
Mercoledì 29 luglio esce nelle sale italiane Spider-Man: Brand New Day, 38esimo film dell'universo Marvel questa volta incentrato sulle vicende di Peter Parker. Protagonista della pellicola, diretta Destin Daniel Cretton, è di nuovo l'attore Tom Holland che torna a indossare la maschera dell'Uomo Ragno a cinque anni dall'uscita del capitolo precedente Spider-Man: No Way Home. Ecco tutte le curiosità.
Dove eravamo rimasti
Il film si svolge a quattro anni di distanza da quando Peter chiede al Dottor Strange di lanciare un incantesimo per far dimenticare il suo nome. Il tentativo, però, era andato storto e aveva causato l’apertura del multiverso, con la conseguente invasione di altrettanti uomini ragno e relativi antagonisti da altre dimensioni. Gli Spider-Man si erano allora alleati per sconfiggere i malvagi, e alla fine Peter aveva deciso di permettere al Dottor Strange di completare l’opera e di rimuovere dalle menti di tutti la propria identità. L'eroe affronta un nuovo capitolo della sua vita cercando di conciliare gli studi universitari, il lavoro part-time e le responsabilità come "amichevole Spider-Man di quartiere" di New York. L'arrivo di una forza misteriosa che sconvolge la metropoli e il riafforare di ombre del suo passato metteranno in discussione gli equilibri raggiunti e lo porranno davanti a nuove sfide.
HOLLAND: "RITROVIAMO PETER Parker NEL MOMENTO PIÙ BUIO"
Spider-Man: Brand New Day si ispira ai fumetti nei quali il protagonista stringe un patto con il diavolo Mephisto per far dimenticare al mondo la sua identità e far resuscitare zia May. “Ritroviamo Peter nel periodo più buio della sua vita”, ha anticipato alla stampa l'attore protagonista. “Il gesto più coraggioso sarebbe chiedere aiuto, ma lui sceglie di non farlo. E questo ha un effetto profondo su di lui come essere umano, anche sulla sua salute: lo vediamo nel suo appartamento malandato di New York, in balia di un mal di testa che gli toglie il sonno”, dice Holland.
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IL CAST
Oltre a Tom Holland, il cast "ritrova" tra gli altri anche la moglie Zendaya che nel film torna a interpretare Michelle Jones-Watson (Mj), l'ex fidanzata di Peter Parker. I due attori condividono in queste settimane l'uscita di un altro importante progetto comune sul grande schermo - Odissea di Christopher Nolan - confermandosi tra le coppie più affiatate di Hollywood, dentro e fuori dal set. Benedict Cumberbatch torna a recitare nella parte del Dottor Strange, l'ex neurochirurgo divenuto Maestro delle Arti Mistiche che agisce come "voce della ragione" non lesinando critiche per i gesti avventati di Spider-Man. Jacob Batalon è Ned Leeds, l'ex migliore amico di Peter mentre Mark Ruffalo veste nuovamente i panni di Bruce Banner, lo scienziato che si trasforma in Hulk. Jon Bernthal torna ufficialmente nei panni di Frank Castle, il Punitore. Il suo approccio brutale si sposerà con la crescita più aggressiva di Peter nel corso della storia. Tra i personaggi più attesi dai fan c'è senza dubbio quello interpretato da Sadie Sink in un ruolo chiave che non è stato ancora svelato. Nel trailer appare ammanettata e sembra legata a poteri di manipolazione mentale.
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Le riprese
Le riprese sono iniziate lo scorso agosto a Glasgow, in Scozia, ritardate di alcuni mesi per permettere a Holland di completare il suo lavoro con Nolan. Il team di produzione ha ricreato il quartiere newyorkese del Queens sia per le strade scozzesi che su elaborati set ai Pinewood Studios, in Inghilterra. Per questi ultimi, hanno costruito l'equivalente di circa tre isolati, basando il design degli edifici su aree accuratamente selezionate vicino al Queensboro Bridge, dove si trova l'appartamento di Parker nel film. Il 19 settembre, Holland ha subito una lieve commozione cerebrale durante le riprese di una scena d’azione. Altre scene sono state girate alla Fanum House di Basingstoke, in Inghilterra, con una delle controfigure di Holland. E ancora a Londra e Dorchester. Il lavoro è terminato il 19 dicembre 2025. Poi è seguita una lunga fase di post-produzione. Il primo montaggio era di circa 170-180 minuti, ma era troppo lungo per quello che Cretton voleva che fosse il film, il montaggio finale è stato ridotto a circa 144 minuti senza sacrificare alcuna scena chiave.
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LA PROMOZIONE TRA I GRATTACIELI DI NEW YORK
In vista dell'uscita del film, il 21 luglio scorso il cast ha posato all'Edge, la spettacolare piattaforma panoramica posizionata al 100° piano del grattacielo 30 Hudson Yards di New York. La "Grande Mela" non poteva essere scelta come location più adatta per lanciare il nuovo capitolo sulle avventure dell'Uomo Ragno che proprio distrincandosi a mezz'aria tra i palazzi della città lascia col fiato sospeso i fan di tutto il mondo.
L’attesa al botteghino
Spider-Man: Brand New Day è previsto in uscita negli Stati Uniti il 31 luglio. Era precedentemente programmato per l'uscita il 24 luglio, ma è stato posticipato di una settimana in modo da essere rilasciato due settimane dopo l’Odissea di Nolan. Intanto il film ha registrato le migliori prevendite di biglietti del primo giorno negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, da quando No Way Home nel 2021 ha registrato prevendite per un valore stimato di 78 milioni di dollari. Si stima che incasserà tra i 180 e i 190 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada nel suo weekend di apertura.
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UN NUOVO SPIDER-MAN IN USCITA A GIUGNO 2027
L'uscita di Spider-Man: Brand New Day dà il calcio d'inizio a una nuova era basata sul personaggio Marvel giunto al "secondo atto" della sua esistenza. A giugno 2027 è prevista invece l'uscita nelle sale di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della trilogia animata dello Spider-Verse. Come dichiarato in una recente intervista alla rivista SFX da Amy Pascal, produttrice di Sony Pictures, l'intenzione è quella di realizzare in futuro nuovi spin-off tratti dal franchise sull’eroe Marvel. “Ci sono altre cose nell’universo di Spider-Man che credo sia davvero divertente esplorare, perché i fumetti sono così vari e creativi", ha detto.
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Il conto alla rovescia per il nuovo capitolo al cinema di Spider-Man passa per la città che ha reso ancora più iconiche le avventure dell'Uomo Ragno, i nuovi e i vecchi amici e, naturalmente, un nuovo incredibile look di Zendaya, questa volta vestita con abiti ispirati alla figura di Mr.Negative. John Bernthal, invece, si è portato il suo cane. Quella di Peter Parker è ormai una vera e propria famiglia A cura di Vittoria Romagnuolo