Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 29 luglio arriverà al cinema Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato alle avventure del più famoso arrampicamuri dei fumetti, interpretato da Tom Holland. Per prepararsi al meglio, non poteva mancare la serie Pop! dedicata a Spider-Man (ma anche all’Incredibile Hulk!). Un vero toccasana per appassionati e collezionisti. Funko, azienda nata nel 1998, propone come sempre prodotti iconici che spaziano da figure in vinile, micro-collezionabili, accessori di moda, abbigliamento, peluche, action figure, arte di alta gamma, musica e collezionabili digitali.