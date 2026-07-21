Violante, se la salute mentale passa anche da un fumetto

Il passaggio tra la scuola media e le superiori, le amicizie che cambiano, una calda estate e il terrore di svenire in pubblico. Nel suo ultimo lavoro edito da il Castoro, la fumettista e illustratrice Elena Triolo racconta le difficoltà tipiche dell'adolescenza con una storia personale e ispirata al suo vissuto

Una ragazzina, l’estate tra la terza media e le superiori, un grande caldo, il senso di inadeguatezza tipico dell’adolescenza e la paura di svenire. Sono questi gli ingredienti di Violante, l’ultimo lavoro, edito da Il Castoro, di Elena Triolo, fumettista e illustratrice cara al pubblico più giovane. Triolo, che con Brian Freschi aveva indagato (da illustratrice) le tematiche tipiche della preadolescenza in Elettra (successo tradotto in 12 lingue) questa volta affronta una storia ancora più personale che, come spiega nella nota iniziale, è ispirata al suo stesso vissuto, "la paura costante di svenire, di essere diversa e matta, di essere l’unica al mondo con questo problema".

La trama

Il personaggio di Violante (dopo uno svenimento avvenuto un anno prima e che non le aveva causato particolari traumi) si trova ad affrontare in una calda estate la paura di svenire in pubblico, proprio nel momento in cui tutto sta cambiando e ogni certezza frana sotto i suoi piedi. La migliore amica Sofi (che appare improvvisamente diversa, cambiata nel modo di fare e vestire) si inserisce in una nuova compagnia, lasciando Violante in qualche modo indietro. La nuova scuola che la aspetta a settembre è un’incognita, senza nessuna amicizia pregressa, e i genitori sembrano non capire le sue difficoltà e i suoi tentativi maldestri di cercare di omologarsi agli altri, in questa nuova fase della vita. Sarà Iago, un nuovo amico con la sua stessa passione per il disegno, ad aiutarla a capire che la paura di svenire non arriva dal nulla ma è la spia di uno stato di ansia più profondo, che Violante deve coraggiosamente indagare, senza avere paura di farsi aiutare, se vuole superarlo.