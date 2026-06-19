Widow's Bay, la seconda stagione si farà

Al centro della storia c'è la cittadina immaginaria di Widow's Bay, isolata dal mondo moderno , con connessione internet inaffidabile e una comunità superstiziosa convinta che il luogo sia maledetto. Quando il sindaco Tom Loftis, interpretato da Matthew Rhys, riesce finalmente ad attirare i primi turisti pur di rilanciare l'economia locale, le antiche leggende che tutti credevano semplice folklore iniziano a manifestarsi sul serio . Una premessa che ha permesso alla serie di alternare momenti di autentico spavento a una componente comica ben calibrata, grazie anche a un cast corale che include Kate O'Flynn, Stephen Root, Dale Dickey e Jeff Hiller.

I tempi del rinnovo raccontano bene quanto la piattaforma creda nel progetto: dal debutto, avvenuto lo scorso 29 aprile, la serie ha conquistato il pubblico con un mix originale di atmosfere horror autentiche, mistero e umorismo tagliente , ottenendo recensioni entusiastiche e il riconoscimento Certified Fresh su Rotten Tomatoes. Nel giro di poche settimane lo show è risalito nelle classifiche di gradimento di Apple TV+ in diversi Paesi, Stati Uniti inclusi, consolidandosi come una delle produzioni di genere più riuscite della stagione televisiva.

L'annuncio del rinnovo è arrivato a pochi giorni dalla messa in onda dell'ultimo episodio della stagione inaugurale, il 17 giugno su Apple TV+ : Widow's Bay 2 si farà.

Il nuovo accordo con Katie Dippold e cosa sappiamo sul futuro

Contestualmente al rinnovo, Apple ha rafforzato il legame con Katie Dippold, ideatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie, che ha firmato un nuovo accordo pluriennale con lo studio. I termini economici dell'intesa non sono stati resi noti, ma le prime indiscrezioni indicano che l'accordo potrebbe coprire non solo futuri progetti televisivi ma anche un'opzione di prelazione su eventuali progetti cinematografici, segno della fiducia riposta dalla piattaforma nella creatrice.

Sul fronte della trama, per ora Apple non ha rivelato dettagli concreti sui nuovi episodi. Dippold si è limitata a un commento ironico, lasciando intendere che nella seconda stagione l'isola continuerà ad apparire tranquilla in superficie, mentre i veri pericoli resteranno nascosti sotto la facciata rassicurante mostrata dal sindaco. Anche sulla data di uscita non ci sono ancora informazioni ufficiali, così come resta da capire se il cast subirà variazioni rispetto alla prima stagione.

A commentare il rinnovo è stato anche Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, che ha sottolineato come il pubblico sia rimasto affascinato fin da subito dai misteri e dai personaggi della serie, trasformandola in uno dei titoli più discussi del momento. Per i fan di Widow's Bay, dunque, l'attesa per scoprire cosa si nasconde davvero sotto la superficie dell'isola maledetta è solo rimandata, non conclusa