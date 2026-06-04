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Serie TV

“Widow’s Bay”, quando l’horror incontra la commedia

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

La serie tv si regge sul continuo bilanciamento tra paura e ironia. Un equilibrio che la rende appetibile per un pubblico che supera i confini degli appassionati del genere. Ecco perché i dieci episodi incentrati sulla misteriosa isola al largo del New England funzionano

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