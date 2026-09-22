La celebre coppia della prima stagione di "True Detective" torna insieme nella commedia che sbarca il 23 settembre su Apple TV+. Una prova inedita per i due attori, chiamati in questo caso a interpretare una versione romanzata di loro stessi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ancora insieme. I due attori texani si ritrovano nuovamente sullo stesso set, a dodici anni dalla prima stagione del 2014 di True Detective e protagonisti stavolta di Brothers, la nuova commedia di Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nella quale interpretano versioni romanzate di loro stessi. Ideata da Lee Eisenberg, che ne è anche showrunner e produttore esecutivo, la serie è composta da otto episodi e debutta il 23 settembre con le prime due puntate. I successivi episodi arriveranno con cadenza settimanale ogni mercoledì, fino al finale previsto per il 4 novembre.

La trama fra realtà e finzione La storia prende spunto da una curiosità realmente legata alla vita dei due protagonisti: la madre di McConaughey ha raccontato di aver conosciuto il padre di Harrelson, Charles, nel periodo in cui era stato concepito l'attore. Da anni, quindi, i due scherzano sulla possibilità di essere fratellastri, tanto che i rispettivi figli chiamano "zio" l'amico del padre. Nella serie, questa ipotesi diventa realtà narrativa: dopo il fallimento del matrimonio della figlia, Woody si trasferisce temporaneamente con la famiglia nel ranch di Matthew ad Austin. Qui Ma Mac, la madre di McConaughey interpretata da Holland Taylor, lascia accidentalmente emergere il segreto che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra i due amici. Mentre Woody si mette alla ricerca di indizi per scoprire la verità, Matthew deve affrontare un'altra possibile svolta: una candidatura a governatore del Texas. Il risultato è una commedia che mescola dinamiche familiari, amicizia, fama e identità, giocando continuamente tra realtà e finzione. Il cast Accanto a McConaughey, Harrelson e Holland Taylor, il cast comprende Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan e Oona Yaffe. La produzione è curata da Paramount Television Studios per Apple TV+, con Lee Eisenberg, McConaughey e Harrelson tra i produttori esecutivi insieme a Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager. Trent O'Donnell ha diretto diversi episodi, compreso il pilot. Leggi anche Brothers, trailer e cosa sapere su serie con McConaughey e Harrelson

L’interpretazione di sé stessi Il progetto, tuttavia, non vuole essere una semplice trasposizione della loro vita. Lee Eisenberg, ideatore, showrunner e produttore esecutivo della serie, ha spiegato di non aver mai voluto realizzare una sorta di documentario: McConaughey e Harrelson hanno quindi potuto accentuare alcuni aspetti delle proprie personalità e trasformarli in materiale comico. Per entrambi, inoltre, interpretare sé stessi si è rivelato meno naturale del previsto. McConaughey ha raccontato a The Hollywood Reporter che l'esperienza ha richiesto più adattamento di quanto immaginasse, mentre Harrelson ha ammesso di aver trovato difficile guardarsi recitare e di aver chiesto di ripetere alcune scene dopo aver visto il risultato. Test del DNA sì o no? E il mistero sulla loro eventuale parentela continua a vivere anche fuori dalla finzione. Alla première di Los Angeles, Harrelson ha detto di essere convinto che i due siano fratelli, mentre McConaughey si è mostrato decisamente più prudente. Interpellati da The Hollywood Reporter sulla possibilità di sottoporsi a un test del DNA per mettere finalmente la parola fine alla questione, Harrelson ha raccontato di essere disposto a farlo, mentre McConaughey ha scherzato sul fatto che preferirebbe rimandare il momento della verità. "Lo vorrei fare, ma lui si rifiuta", ha spiegato Harrelson, mentre McConaughey ha replicato: "Probabilmente ci penserò", aggiungendo però: "Se è vero, ho molto di cui parlare. Se non è vero, non sarà altrettanto divertente passare del tempo con lui". Poi Harrelson ha ammesso: "Sarò davvero triste per un po' se non è vero", il che sembra essere il principale deterrente di McConaughey al test, dato che la star di Interstellar ha scherzato: "Continuiamo a far circolare quest'idea, perché non voglio che si arrabbi". E mentre Harrelson ha prontamente replicato "non credo che sarà un problema perché penso che siamo fratelli", McConaughey ha confermato: "Lui è pienamente convinto, io no. Ecco fatto". Leggi anche Brothers, la prima foto della serie con McConaughey e Harrelson