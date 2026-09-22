La celebre coppia della prima stagione di "True Detective" torna insieme nella commedia che sbarca il 23 settembre su Apple TV+. Una prova inedita per i due attori, chiamati in questo caso a interpretare una versione romanzata di loro stessi
Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ancora insieme. I due attori texani si ritrovano nuovamente sullo stesso set, a dodici anni dalla prima stagione del 2014 di True Detective e protagonisti stavolta di Brothers, la nuova commedia di Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nella quale interpretano versioni romanzate di loro stessi. Ideata da Lee Eisenberg, che ne è anche showrunner e produttore esecutivo, la serie è composta da otto episodi e debutta il 23 settembre con le prime due puntate. I successivi episodi arriveranno con cadenza settimanale ogni mercoledì, fino al finale previsto per il 4 novembre.
La trama fra realtà e finzione
La storia prende spunto da una curiosità realmente legata alla vita dei due protagonisti: la madre di McConaughey ha raccontato di aver conosciuto il padre di Harrelson, Charles, nel periodo in cui era stato concepito l'attore. Da anni, quindi, i due scherzano sulla possibilità di essere fratellastri, tanto che i rispettivi figli chiamano "zio" l'amico del padre. Nella serie, questa ipotesi diventa realtà narrativa: dopo il fallimento del matrimonio della figlia, Woody si trasferisce temporaneamente con la famiglia nel ranch di Matthew ad Austin. Qui Ma Mac, la madre di McConaughey interpretata da Holland Taylor, lascia accidentalmente emergere il segreto che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra i due amici. Mentre Woody si mette alla ricerca di indizi per scoprire la verità, Matthew deve affrontare un'altra possibile svolta: una candidatura a governatore del Texas. Il risultato è una commedia che mescola dinamiche familiari, amicizia, fama e identità, giocando continuamente tra realtà e finzione.
Il cast
Accanto a McConaughey, Harrelson e Holland Taylor, il cast comprende Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan e Oona Yaffe. La produzione è curata da Paramount Television Studios per Apple TV+, con Lee Eisenberg, McConaughey e Harrelson tra i produttori esecutivi insieme a Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager. Trent O'Donnell ha diretto diversi episodi, compreso il pilot.
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L’interpretazione di sé stessi
Il progetto, tuttavia, non vuole essere una semplice trasposizione della loro vita. Lee Eisenberg, ideatore, showrunner e produttore esecutivo della serie, ha spiegato di non aver mai voluto realizzare una sorta di documentario: McConaughey e Harrelson hanno quindi potuto accentuare alcuni aspetti delle proprie personalità e trasformarli in materiale comico. Per entrambi, inoltre, interpretare sé stessi si è rivelato meno naturale del previsto. McConaughey ha raccontato a The Hollywood Reporter che l'esperienza ha richiesto più adattamento di quanto immaginasse, mentre Harrelson ha ammesso di aver trovato difficile guardarsi recitare e di aver chiesto di ripetere alcune scene dopo aver visto il risultato.
Test del DNA sì o no?
E il mistero sulla loro eventuale parentela continua a vivere anche fuori dalla finzione. Alla première di Los Angeles, Harrelson ha detto di essere convinto che i due siano fratelli, mentre McConaughey si è mostrato decisamente più prudente. Interpellati da The Hollywood Reporter sulla possibilità di sottoporsi a un test del DNA per mettere finalmente la parola fine alla questione, Harrelson ha raccontato di essere disposto a farlo, mentre McConaughey ha scherzato sul fatto che preferirebbe rimandare il momento della verità. "Lo vorrei fare, ma lui si rifiuta", ha spiegato Harrelson, mentre McConaughey ha replicato: "Probabilmente ci penserò", aggiungendo però: "Se è vero, ho molto di cui parlare. Se non è vero, non sarà altrettanto divertente passare del tempo con lui". Poi Harrelson ha ammesso: "Sarò davvero triste per un po' se non è vero", il che sembra essere il principale deterrente di McConaughey al test, dato che la star di Interstellar ha scherzato: "Continuiamo a far circolare quest'idea, perché non voglio che si arrabbi". E mentre Harrelson ha prontamente replicato "non credo che sarà un problema perché penso che siamo fratelli", McConaughey ha confermato: "Lui è pienamente convinto, io no. Ecco fatto".
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Perché Harrelson crede alla parentela?
Secondo l'attore McConaughey, sua madre stava "provocando" Woody quando ha lasciato intendere di aver avuto una relazione con suo padre. Ma lui non è d'accordo. "Credimi - ha detto Harrelson a E! News - Dal modo in cui lo disse, non c'erano dubbi, e poi si sono messi insieme durante il secondo divorzio dei suoi genitori. Si erano sposati tre volte, e durante il secondo divorzio lei frequentava Charlie, che è anche più o meno il periodo in cui questo ragazzo è stato concepito". "Lui vuole che suo padre rimanga suo padre", ha detto Harrelson riferendosi al padre dell'amico e collega, James Donald "Jim" McConaughey, scomparso nel 1992, "anche se suo padre è anche mio padre".
Il padre di Woody Harrelson era un criminale
Il padre di Woody Harrelson, Charles Voyde Harrelson, è stato un criminale ed è morto in un carcere di massima sicurezza nel 2007. Condannato una prima volta per omicidio nel 1973, negli anni Ottanta venne di nuovo arrestato come esecutore materiale dell'uccisione del giudice federale John H. Wood Jr., assassinato l'anno prima a colpi di arma da fuoco nel parcheggio della sua casa a San Antonio, in Texas. Prima di arrendersi alla polizia, Harrelson - che secondo quanto riferito era sotto l'effetto di stupefacenti, confessò di aver ucciso sia il giudice Wood sia il presidente John Fitzgerald Kennedy. Condannato a due ergastoli, nel 1995 tentò di scappare dal penitenziario federale di Atlanta. Dopo il tentativo di fuga, fu trasferito nel carcere di massima sicurezza ADX Florence a Florence, in Colorado, dove morì il 15 marzo 2007 a causa di un infarto.
Cosa ha raccontato Woody Harrelson di suo padre
"Ho cercato per anni di farlo uscire. Di ottenere un nuovo processo per lui - ha raccontato anni fa Woody Harrelson al The Guardian, parlando del padre - Non so se meritasse davvero un nuovo processo, ero solo un figlio che cercava di aiutare suo padre. Poi ho speso un paio di milioni per sbattere la testa contro il muro". "Avevo 11 o 12 anni quando ho sentito il suo nome alla radio in macchina - ha aggiunto l'attore - Ero in macchina ad aspettare una signora che veniva a prendermi a scuola, per aiutare mia madre, e comunque stavo ascoltando la radio e parlava di Charles V. Harrelson e del suo processo per omicidio, e io ero lì seduto a pensare che non può esserci un altro Charles V. Harrelson. Voglio dire, è mio padre! È stata una rivelazione sconvolgente. Poi la donna è salita in macchina, ha visto la mia faccia e ha capito che c'era qualcosa che non andava. Era una signora molto gentile".
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