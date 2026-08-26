La serie tv Brothers si basa su eventi realmente accaduti nel corso della lunga amicizia tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Da tempo, infatti, circolano voci su una possibile parentela tra i due. Nel 2023, Harrelson aveva anche confermato che suo padre aveva avuto una breve relazione con la madre di McConaughey, e aveva lasciato così intendere che lui e l’attore del film Interstellar avrebbero potuto davvero essere fratellastri. “Una sera eravamo tutti seduti in Grecia a chiacchierare e mia madre, all’improvviso, con una piccola pausa, ha detto: “Sai, Woody, io ho conosciuto tuo padre…””, aveva raccontato McConaughey durante il programma Access Daily. “E tutti le abbiamo chiesto: “Cosa intendi con ‘ho conosciuto’?”. “Intendevo dire che forse ci siamo incrociati nello stesso posto nel Texas occidentale, quando lui era in licenza...”, ha risposto lei [all’epoca era separata dal padre dell’attore, James Donald McConaughey, ndr]”. In un’intervista alla rivista Esquire, Harrelson aveva aggiunto ulteriori dettagli: “Non abbiamo fatto un test del DNA, ma posso dire che ci sono molte coincidenze quasi incredibili. Sua madre ha avuto una relazione con mio padre proprio nel periodo in cui lui è stato concepito. Sembra una coincidenza davvero notevole”. Aveva concluso: “Ci sono troppe volte in cui penso: “Mio Dio, quante somiglianze! Le cose che fa, le cose che dice, il suo modo di essere”. Lo percepisco da anni”.

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