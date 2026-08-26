Brothers, il trailer e cosa sapere della serie con Matthew McConaughey e Woody HarrelsonSerie TV
Introduzione
È uscito il trailer di Brothers, la serie tv comedy in otto episodi che potrebbe confermare che gli amici di lunga data Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono in realtà parenti. I primi due episodi saranno disponibili dal 23 settembre su Apple TV (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Ogni mercoledì, fino al 4 novembre, uscirà poi un nuovo episodio a settimana.
Quello che devi sapere
LA TRAMA, I DUE ATTORI SONO FRATELLI?
Creata da Lee Eisenberg (il produttore della serie tv The Office), la serie tv Brothers vede Matthew McConaughey e Woody Harrelson in una versione romanzata di loro stessi. L’amicizia tra i due co-protagonisti della serie tv True Detective viene sconvolta quando scoprono un segreto vecchio di decenni: potrebbero essere fratelli. La verità emerge mentre gli attori si trovano nel ranch di McConaughey ad Austin, in Texas, luogo dove Harrelson ha portato in vacanza la famiglia dopo la fine del matrimonio di sua figlia. Come recita la sinossi ufficiale, “mentre Woody mette sottosopra il ranch alla ricerca della verità, Matthew si ritrova a dover affrontare una crisi d’identità completamente diversa: una potenziale candidatura a governatore del Texas. Il risultato è una storia sincera, caotica e incredibilmente divertente sull’amicizia, la famiglia, la fama e il confine labile tra mito e realtà”.
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LA PRESUNTA FRATELLANZA
La serie tv Brothers si basa su eventi realmente accaduti nel corso della lunga amicizia tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Da tempo, infatti, circolano voci su una possibile parentela tra i due. Nel 2023, Harrelson aveva anche confermato che suo padre aveva avuto una breve relazione con la madre di McConaughey, e aveva lasciato così intendere che lui e l’attore del film Interstellar avrebbero potuto davvero essere fratellastri. “Una sera eravamo tutti seduti in Grecia a chiacchierare e mia madre, all’improvviso, con una piccola pausa, ha detto: “Sai, Woody, io ho conosciuto tuo padre…””, aveva raccontato McConaughey durante il programma Access Daily. “E tutti le abbiamo chiesto: “Cosa intendi con ‘ho conosciuto’?”. “Intendevo dire che forse ci siamo incrociati nello stesso posto nel Texas occidentale, quando lui era in licenza...”, ha risposto lei [all’epoca era separata dal padre dell’attore, James Donald McConaughey, ndr]”. In un’intervista alla rivista Esquire, Harrelson aveva aggiunto ulteriori dettagli: “Non abbiamo fatto un test del DNA, ma posso dire che ci sono molte coincidenze quasi incredibili. Sua madre ha avuto una relazione con mio padre proprio nel periodo in cui lui è stato concepito. Sembra una coincidenza davvero notevole”. Aveva concluso: “Ci sono troppe volte in cui penso: “Mio Dio, quante somiglianze! Le cose che fa, le cose che dice, il suo modo di essere”. Lo percepisco da anni”.
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IL CAST
Il cast comprende Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe e Holland Taylor nei panni di Ma Mac, la madre di Matthew McConaughey.
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LA PRODUZIONE
La serie tv Brothers è prodotta per Apple TV da Paramount Television Studios. Eisenberg, McConaughey e Harrelson sono produttori esecutivi insieme a Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jeremy Plager, Jason Winer, David Finkel e Brett Baer. Trent O'Donnell ha diretto sia l'episodio pilota, sia altri episodi. Prima di abbandonare la serie tv Brothers per divergenze creative, e di essere sostituito alla guida da Eisenberg, Read era l’autore originale, showrunner e produttore esecutivo. La serie era stata annunciata per la prima volta nel 2023 e aveva subito diversi ritardi nella produzione.
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