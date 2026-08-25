Come farsi lasciare in 10 giorni 2, tornano Kate Hudson e McConaughey

Il magazine statunitense Variety riporta in esclusiva che Paramount starebbe lavorando a un secondo capitolo della commedia sentimentale che nel 2003 consacrò la coppia formata da Kate Hudson e Matthew McConaughey. L'attrice sarebbe coinvolta anche dietro le quinte come produttrice, mentre lo studio punta a riportare entrambi i volti storici sul progetto, ancora privo però di sceneggiatore e cast definitivo

Non si tratta però di un'operazione già definita: al momento manca uno sceneggiatore, non esiste alcun accordo formale con gli interpreti e la trama resta un mistero. L'unico elemento certo, per ora, è il coinvolgimento di Hudson dietro le quinte, in qualità di produttrice del progetto.

Secondo un'indiscrezione riportata in esclusiva dal magazine statunitense Variety , lo studio Paramount starebbe infatti muovendo i primi passi verso un secondo film legato al celebre titolo del 2003, con l'obiettivo dichiarato di riportare a fianco a fianco Kate Hudson e Matthew McConaughey.

Una firma che suggerisce quanto Paramount voglia trattare questo ritorno con un certo peso specifico, anche se resta da capire quale direzione prenderà la scrittura. Da parte degli entourage di Hudson e McConaughey, contattati da Variety, non è arrivata alcuna dichiarazione, segno che l'operazione è ancora lontana da un annuncio ufficiale.

A occuparsi della produzione insieme alla sopracitata Kate Hudson sarà Stacey Sher, sua socia nella società Shiny Penny. Il nome di Sher porta con sé un curriculum di tutto rispetto, con titoli come Pulp Fiction, Gattaca, Erin Brockovich, Vanilla Sky e Django Unchained.

L'onda lunga della nostalgia anni 2000

Il possibile sequel non nasce per caso, ma si inserisce in una strategia più ampia che Hollywood sta portando avanti con convinzione: quella di riportare in sala storie e atmosfere legate alla fine degli anni Novanta e all'inizio del nuovo millennio. Basti pensare che nel 2026 sono già arrivati nei cinema Il diavolo veste Prada 2, Scary Movie e Toy Story 5, tre operazioni che hanno saputo sfruttare l'affezione del pubblico per franchise già noti ottenendo risultati importanti al botteghino.

E non finisce qui, perché all'orizzonte ci sono anche Practical Magic 2 e un nuovo capitolo della saga Mi presenti i tuoi?, mentre il 2027 promette Shrek 5 e il Narnia diretto da Greta Gerwig. In questo scenario, l'eventuale ritorno della coppia Hudson-McConaughey si configura come un ulteriore capitolo di questa strategia di recupero.