Come farsi lasciare in 10 giorni 2, tornano Kate Hudson e McConaughey

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Come farsi lasciare in 10 giorni 2, Kate Hudson pronta a tornare con Matthew McConaughey

Cinema

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

Il magazine statunitense Variety riporta in esclusiva che Paramount starebbe lavorando a un secondo capitolo della commedia sentimentale che nel 2003 consacrò la coppia formata da Kate Hudson e Matthew McConaughey. L'attrice sarebbe coinvolta anche dietro le quinte come produttrice, mentre lo studio punta a riportare entrambi i volti storici sul progetto, ancora privo però di sceneggiatore e cast definitivo

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C'è un nome che gli appassionati di commedie romantiche non si aspettavano di risentire così presto, ed è quello di Come farsi lasciare in 10 giorni.

Secondo un'indiscrezione riportata in esclusiva dal magazine statunitense Variety, lo studio Paramount starebbe infatti muovendo i primi passi verso un secondo film legato al celebre titolo del 2003, con l'obiettivo dichiarato di riportare a fianco a fianco Kate Hudson e Matthew McConaughey.

 

Non si tratta però di un'operazione già definita: al momento manca uno sceneggiatore, non esiste alcun accordo formale con gli interpreti e la trama resta un mistero. L'unico elemento certo, per ora, è il coinvolgimento di Hudson dietro le quinte, in qualità di produttrice del progetto.

Chi c'è dietro le quinte

A occuparsi della produzione insieme alla sopracitata Kate Hudson sarà Stacey Sher, sua socia nella società Shiny Penny. Il nome di Sher porta con sé un curriculum di tutto rispetto, con titoli come Pulp Fiction, Gattaca, Erin Brockovich, Vanilla Sky e Django Unchained.

 

Una firma che suggerisce quanto Paramount voglia trattare questo ritorno con un certo peso specifico, anche se resta da capire quale direzione prenderà la scrittura. Da parte degli entourage di Hudson e McConaughey, contattati da Variety, non è arrivata alcuna dichiarazione, segno che l'operazione è ancora lontana da un annuncio ufficiale.

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L'onda lunga della nostalgia anni 2000

Il possibile sequel non nasce per caso, ma si inserisce in una strategia più ampia che Hollywood sta portando avanti con convinzione: quella di riportare in sala storie e atmosfere legate alla fine degli anni Novanta e all'inizio del nuovo millennio. Basti pensare che nel 2026 sono già arrivati nei cinema Il diavolo veste Prada 2, Scary Movie e Toy Story 5, tre operazioni che hanno saputo sfruttare l'affezione del pubblico per franchise già noti ottenendo risultati importanti al botteghino.

 

E non finisce qui, perché all'orizzonte ci sono anche Practical Magic 2 e un nuovo capitolo della saga Mi presenti i tuoi?, mentre il 2027 promette Shrek 5 e il Narnia diretto da Greta Gerwig. In questo scenario, l'eventuale ritorno della coppia Hudson-McConaughey si configura come un ulteriore capitolo di questa strategia di recupero.

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Di cosa parlava il film originale

Chi ha amato la pellicola del 2003 ricorderà bene la storia: Andie Anderson, giornalista interpretata da Kate Hudson, decide di scrivere un articolo mettendo in pratica tutti gli errori tipici che portano alla fine di una relazione, scegliendo come cavia inconsapevole il pubblicitario Benjamin Barry, interpretato da Matthew McConaughey. Quello che Andie non sa è che anche Benjamin ha un secondo fine: ha scommesso con il proprio capo di riuscire a far innamorare di sé qualunque donna gli venga assegnata, e lei è il suo obiettivo.

 

Le due macchinazioni, portate avanti in parallelo e all'insaputa l'una dell'altra, finiscono per generare comunque un legame vero, capace di sorprendere entrambi. Il film, diretto da Donald Petrie, vedeva nel cast anche Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele e Shalom Harlow, e chiuse la propria corsa nelle sale con un incasso globale di circa 180 milioni di dollari, a fronte di un budget di 50 milioni: un risultato che lo ha reso una pietra miliare del genere.

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Due carriere cambiate profondamente

A distanza di oltre vent'anni, i due possibili protagonisti arrivano a questo appuntamento con percorsi molto diversi da quelli del 2003. Hudson, che in passato aveva ottenuto una nomination agli Oscar per Almost Famous di Cameron Crowe, è tornata protagonista della corsa alle statuette nel 2025 grazie a Song Sung Blue, oltre a recitare nella serie Netflix Running Point.

 

McConaughey, invece, ha attraversato un lungo periodo di allontanamento volontario dalla commedia sentimentale, orientando la propria carriera verso titoli drammatici come Mud, The Wolf of Wall Street, Interstellar e Dallas Buyers Club, film che gli è valso l'Oscar come miglior attore nel 2014.

Dopo sei anni di assenza dal grande schermo, l'attore è tornato di recente con il film thriller poliziesco neo-western americano del 2025 scritto e diretto da Andrew Patterson e prodotto da Black Bear Pictures e Heyday Films The Rivals of Amziah King.

Come farsi lasciare in 10 giorni è di certo un "anchor" nella storia del genere della commedia sentimentale targata Duemila, come lo stesso McConaughey ha sottolineato più volte. Un suo eventuale coinvolgimento nel sequel rappresenterebbe quindi anche un modo per riavvicinarsi a quel filone che lo aveva reso celebre agli esordi.

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©Kika Press

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