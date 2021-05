Cena con delitto 2, Kate Hudson si aggiunge al cast

È ufficiale: Kate Hudson entra a far parte del progetto “Knives Out 2- Cena con delitto”, seguito del fortunatissimo film di Rian Johnson con Daniel Craig nei panni dell'investigatore Benoît Blanc.

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio

Cresce l'attesa per il secondo capitolo della pellicola del 2019, candidata all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, i cui diritti sui sequel sono stati acquisiti da Netflix. La pellicola farà parte del catalogo della piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e NOW. Non è ancora chiaro quale ruolo andrà a ricoprire l'attrice americana nel film, le cui riprese partiranno a breve in Europa.

Cena con delitto 2, le anticipazioni sul cast

Con l'aggiunta di Kate Hudson cominciano a comporsi i tasselli di come sarà il seguito del brillante giallo prodotto e diretto da Rian Johnson. Oltre a Daniel Craig, unico attore a far ritorno in questo sequel, recentemente era stato annunciato l'ingresso nella produzione di Kathryn Hahn e Leslie Odom Jr. due nomi che andavano ad arricchire un elenco composto da Janelle Monae, Edward Norton e Dave Bautista.

L'aggiunta di Kate Hudson innalza le aspettative di un film che si preannuncia imperdibile. L'attrice californiana, vincitrice del Golden Globe nel 2001 per “Almost Famous”, è stata interprete di ruoli comici e drammatici memorabili ed è ad oggi uno dei volti più amati di Hollywood.

I futuri capitoli di Knives Out- Cena con delitto

Pellicola di enorme successo commerciale con oltre 300 milioni di dollari di incassi al box office globale, “Knives Out - Cena con delitto” è stato al centro di un importante accordo di acquisizione dei diritti sulla realizzazione di nuovi capitoli. Netflix ha offerto 400 milioni di dollari per due sequel battendo Amazon Prime Video e Apple con un contratto senza precedenti per il colosso di streaming. Distribuzione in esclusiva dei due titoli chiedendo che le riprese iniziassero il prima possibile.