John Woo compie 80 anni, i film più famosi del regista che ha cambiato il cinema d'azione
Nato a Guangzhou (in Cina) il 22 settembre 1946 e cresciuto a Hong Kong, il regista è considerato uno dei più grandi maestri dell’action movie. Con il suo stile inconfondibile, ha rinnovato il genere e influenzato diversi suoi colleghi sia in Asia sia a Hollywood. Durante la sua carriera ha sfornato pellicole diventate cult e diretto cast importanti: da A Better Tomorrow del 1986 a Silent Night del 2023, ecco alcuni dei suoi lavori più celebri