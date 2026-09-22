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John Woo

John Woo compie 80 anni, i film più famosi del regista che ha cambiato il cinema d'azione

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WebPhoto/Ipa

Nato a Guangzhou (in Cina) il 22 settembre 1946 e cresciuto a Hong Kong, il regista è considerato uno dei più grandi maestri dell’action movie. Con il suo stile inconfondibile, ha rinnovato il genere e influenzato diversi suoi colleghi sia in Asia sia a Hollywood. Durante la sua carriera ha sfornato pellicole diventate cult e diretto cast importanti: da A Better Tomorrow del 1986 a Silent Night del 2023, ecco alcuni dei suoi lavori più celebri

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