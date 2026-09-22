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John Woo è nato a Guangzhou, in Cina, il 22 settembre 1946. A 4 anni si è spostato con la famiglia a Hong Kong, dov’è cresciuto e dove ha scoperto e assecondato la passione per il cinema. Poco più che ventenne ha cominciato a lavorare come aiuto regista in una casa di produzione specializzata in film di arti marziali. Agli inizi degli anni Settanta ha scritto e diretto i primi lavori. Negli anni Ottanta ha sfornato pellicole entrate nella storia del cinema asiatico (e non solo). Un decennio dopo si è trasferito negli Usa, continuando la sua carriera a Hollywood.

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