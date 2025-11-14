Gambino, Nicolas Cage si riunisce a John Woo nel biopic Gambino

Nicolas Cage (Longlegs e Pig – Il piano di Rob) sarà il protagonista del film poliziesco Gambino del regista John Woo (The Killer e Silent Night), che riunirà la coppia artistica a quasi 30 anni dalla pellicola cult d’azione Face/Off – Due facce di un assassino. George Gallo, autore di Bad Boys, e Nick Vallelonga, autore e produttore premio Oscar di Green Book, hanno scritto la sceneggiatura. Gambino racconterà la storia di Carlo Gambino (Nicolas Cage), il figlio di un macellaio siciliano che ha governato con autorità la malavita di New York. Quando la morte del boss sconvolge la città, il giornalista premio Pulitzer Jimmy Breslin segue le tracce che ha lasciato per scoprire l’uomo dietro la leggenda. “Attraverso le voci di coloro che lo amavano e di coloro che lo temevano, Breslin svela la compostezza che mascherava la spietatezza di Gambino, rivelando come questo outsider sia riuscito a ridefinire il potere, la lealtà e il sogno americano”, recita la sinossi ufficiale. Cassian Elwes (Dead Man’s Wire) ed Edward Zeng (Following Harry) di NextG Films e Robert Daly Jr. e David Lipper di Latigo Films (Not Without Hope e The Neglected) produrranno la pellicola con il finanziamento di NextG Films. Anche Cage, Gallo e Vallelonga saranno produttori. “Alla NextG Film, la nostra visione è quella di unire i migliori talenti creativi di Hollywood con l’audace spirito imprenditoriale della Silicon Valley”, ha dichiarato Edward Zeng di NextG Film. “Insieme, puntiamo a offrire un’esperienza cinematografica epica che riporti il pubblico al cinema più e più volte: un’esperienza che non solo intrattiene, ma ispira le persone a riflettere sul mondo in cui viviamo oggi. L’umanità si trova a un bivio. Attraverso una narrazione potente e un’arte innovativa, speriamo di ricordare a tutti che il futuro è nostro e che è nostra responsabilità comune renderlo migliore”. La notizia dell’arrivo del film Gambino ha riacceso l’entusiasmo dei fan della coppia artistica Nicolas Cage e John Woo in merito all’eventuale sviluppo di un sequel del thriller d’azione del 1997 Face/Off – Due facce di un assassino. Nella pellicola, un terrorista mercenario (Cage) si scontrava con un agente dell’FBI (John Travolta). Nel 1999 la casa di produzione Paramount aveva rivelato di avere in programma un remake con un nuovo cast, mentre nel 2021 si era diffusa la voce che Adam Wingard avrebbe diretto un sequel.